MASKİ Genel Müdürü Aslay: Günde 4 milyar litre su israf ediliyor

MANİSA'da, 'Dünya Su Günü' dolayısıyla MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dilek ağacına astıkları notlarla su israfına dikkat çekti. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Bir ekmek soframıza gelene kadar 450 litre su harcanıyor. Türkiye'de her gün 10 milyon ekmek çöpe gidiyor. Dolayısıyla günde 4 milyar litre su israf ediliyor" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 'Dünya Su Günü'nde çocuklarda su tasarrufu bilincini geliştirip, gereksiz su kullanımının önüne geçmek için etkinlik düzenlendi. Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileri, su israfına dikkat çekmek için 'Su olmazsa hayat olmaz' yazılı notları, dilek ağacına astı. Etkinlikte minik öğrenciler adına konuşan Tümer Taşdemir, "Su olmazsa hayat olmaz. Su olmazsa kuraklık olur. İnsanlar susuz kalır" dedi. Ardından da Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun gösterisi izlendi.

'HER GÜN 4 MİLYAR LİTRE SU İSRAF EDİLİYOR'

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay ise yaptığı konuşmada şöyle konuştu: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde yaptığımız çalışmalara değinmek istiyorum. 312 milyon TL yatırım yaptığımız 19 atık su arıtma tesisimiz ile bugüne kadar 210 milyon metreküp atık su arıtımı yaptık. 2 bin kilometrenin üzerinde içme suyu hattı döşedik. 1087 içme suyu deposunun bakım onarımını yaptık. Vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı su temini için 404 adet yeni sondaj kuyusu açtık ve 111 içme suyu arıtma tesisi çalıştırıyoruz. Bugün su israfının önlenmesi noktasında farklı bir noktaya değinmek istiyoruz. 1 ekmek üretilip soframıza gelene değin 450 litre su harcanıyor. Türkiye'de her gün, 10 milyon ekmek çöpe gidiyor. Dolayısıyla her gün 4 milyar litre, su israf ediliyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Örneğin 1 kilogram şeker üretmek için 1500 litre, 1 kilogram pirinç için 3 bin 400 litre, 1 kilogram makarna için 1800 litre, 1 tişört için 2 bin 700 litre ve 1 kot pantolon için 10 bin 800 litre su harcanıyor. İsraf ettiğimiz her gıda ve kullandığımız diğer ürünler ile bunların üretimi için gerekli suyu da israf ediyoruz. Kısaca suyumuza sahip çıkalım. Su hayattır. Başkanımız Cengiz Ergün'ün de dediği gibi; Susuzluk kaderimiz değil."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı