MASKİ, Altyapı Yatırımlarıyla Manisa'nın kaderini değiştiriyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Mahalle muhtarlarına altyapı süreçleri ile bilgiler veren Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, 154 Mahalle Projesi kapsamında yer alan mahallelerin altyapılarını tamamlamak hedefinde olduğunu belirtti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana gerek ilçe merkezlerinin gerekse de kırsal mahallelerin refah seviyesini yükseltmek için çalışıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 252 mahalle MASKİ tarafından sağlıklı altyapıya kavuşturuldu. Ekonomik faktörler nedeniyle artan maliyetler ve pandemi sürecinin getirdiği zorluklara rağmen alt ve üstyapı yatırımları hız kesmedi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Yunusemre'nin Karaveliler Mahallesini ziyaret etti. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Karaveliler Muhtarı Osman Akakan, Sakallı Muhtarı Adil Keskin, Uzunlar Muhtarı Cemil Teke, Koruköy Muhtarı Arif Varol'a altyapı çalışmaları ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Seyitli, Otmanlar, Koruköy ve Türkmen de sağlıklı altyapıya kavuşuyor

101 Mahalle Projesi ile Çamlıca, Gülbahçe, Örselli, Karaahmetli ve Karayağcıhacılar'ın altyapı dönüşümü MASKİ ile tamamlandı. 2021 yılında yapılan ihale kapsamında Karakoca Mahallesinde de altyapı çalışmaları bitti, üstyapı işinde ise sona yaklaşıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü, Seyitli, Otmanlar, Türkmen ve Koruköy Mahalleleri için de ihaleye çıktı. Seyitli Mahallesinde içme suyu hattı döşeme çalışması ile projeye başlandı.

"Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Sakallı Mahalle Muhtarı Adil Keskin, "Mahallemize alt ve üstyapı projemizin müjdesini vermeye geldiler. Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman mağdur etmediler. Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ederim" dedi.

"Cengiz Başkanımın müjdesini bize ulaştırdılar. Teşekkür ederim"

Karaveliler Mahalle Muhtarı Osman Akakan, "İnşallah altyapımız olacak. Cengiz Başkanımın müjdesini bize ulaştırdılar. Teşekkür ederim" dedi.

"İnşallah sağlıklı altyapıya kavuşacağız"

Uzunlar Mahalle Muhtarı Cemil Teke, "Altyapı projemiz hazır. Cengiz Başkanımıza teşekkür ederiz. İnşallah sağlıklı altyapıya kavuşacağız" dedi.

"Mahallemizdeki altyapı sorunu için artık kazma vuruldu"

Koruköy Mahalle Muhtarı Arif Varol, "Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü, mahallemizdeki altyapı sorunu için artık kazma vuruldu" dedi.

"Kırsalda yapılan altyapı yatırımları çok önemli"

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, "MASKİ Genel Müdür Yardımcımız Sayın Gökhan Çevik, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır ile birlikte Karaveliler Mahallesinde muhtarlarımız ile bir araya geldik. Kırsalda yapılan altyapı yatırımları çok önemli. Kırsalda altyapısı bitmiş olan köyler işlerinin büyük bir bölümünü tamamlamış oluyorlar. Bu muhtarlar ve vatandaş için çok kıymetli. Öncelikle Cengiz Ergün Başkanımıza bu konudaki hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yunusemre ilçemiz için 4 mahalleye daha ihaleye çıkıldı ve çalışmalara başlandı. Peşinden devamı gelecek. Bugün o müjdeleri de aldık" dedi.

Hedef; 154 Mahalle Projesini tamamlamak

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, mahalle kahvesinde yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün sizlere selamlarını getirdik. Buraya sizlere altyapıyla ilgili, süreçle ilgili bilgilendirme amaçlı geldik. Bildiğiniz üzere Koruköy Mahallesinde ihaleyi yaptık. Bunun haricinde adına geçmiş dönemde 101 Mahalle Projesi dediğimiz, 154 Mahalle Projesi dediğimiz projelerimiz vardı. 101 Mahalle Projemizi bitirmiştik. 154 Mahalle Projemizin ise bir kısmını tamamlamıştık. Geri kalan kısmını da peyderpey ihaleye çıkmaya başladık. Bizim amacımız 154 Mahalle Projemizi tamamlamak. Global olarak yaşanan pandemi durumu ve tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik konjonktür kanalizasyon ve içme suyu hattıyla parkesiyle bir mahallenin yatırım maliyetini ciddi oranda artırdı. Karaveliler, Sakallı, Uzunlar Mahallelerimizin projeleri hazır. Sizlerin de alt ve üstyapı çalışmalarının yapılması planlanıyor. Yetiştirmek istiyoruz ama maliyetler çok arttı. İnşallah bu hedefe ulaşırız" ifadelerini kullandı.

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