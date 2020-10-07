Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kaymakamlık, koronavirüs ile mücadele kapsamında bir yandan maske takmayanlara cezai işlem uygularken, bir yandan da toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla maskesini doğru takanlar içinse konfeti patlatıp, parayla ödüllendiriyor.

Koronavirüs vakalarının önüne geçmek amacıyla geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstüne bir takım kısıtlamanın getirildiği Bayat ilçesinde, Kaymakamlık tarafından öğretmenlerden oluşan ekip maskesini düzgün takanları tespit ederek konfeti patlatıp zarfın içerisine konulan bir miktar para ile ödüllendirdi. İl genelinde büyük yankı bulan bu uygulama sayesine ilçede maske kullanımına dikkat edildiği gözlendi.

"KAFEDE 10 TANE GENCİ İSKAMBİL OYNARKEN YAKALADIK"

Maske takmayanlara ceza, takanlara ödül uygulaması hakkında bilgi veren Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, farkındalık oluşturmak için bu uygulamayı başlattıklarını ifade ederek, "Son zamanlarda ciddi anlamda vaka sayısı artmaya başladı. Bununla alakalı her gün hemen hemen denetim yapıyoruz. Bizim salgın denetim ekiplerimiz, mahalle denetim ekiplerimiz, uyarıcı ekiplerimiz, emniyetimiz, jandarmamız sürekli günde beklide bir lokantaya, bir kafeye, bir markete iki defa, üç defa giriyor bu arkadaşlar. Bunun dışında habersiz denetimler, tedbiri kıyafetli yaptığımız denetimler var. Daha dün bir kafeye yaptığım denetimde habersiz, tedbiri kıyafetle yaptık. Bu denetimde yaklaşık 10 tane gencin iskambil kağıtlarıyla oyun oynarken, aynı zamanda sigara içerken sosyal mesafe sıfır, maske yok tamamen bir vaka için en uygun bir ortamda oyun oynarken yakaladık. Bu arkadaşlara cezai yaptırım uyguluyoruz ama bu cezaların yanında bizim ciddi anlamda farkındalık oluşturmamız lazım. Toplumda birçok vatandaşımız maskeyi nizami bir şekilde takıyor. Düzgün takan, nizami takan arkadaşlarımızı da ödüllendirmek istedik. Böyle bir deneyimiz var.

"DAHA FAZLA VATANDAŞIMIZIN MASKE TAKTIĞINI GÖRDÜK"



Maska ve sosyal mesafeye dikkat çekmek için daha farklı sosyal deneyler de uygulayacaklarını kaydeden Kaymakam Tekeş, "Birkaç tane daha senaryomuz var. İki haftada bir bu tarz farkındalık oluşturacak sosyal deneylere imza atacağız. Bununla beraber sağ olsun okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizle beraber bir ekip oluşturduk. Bu ekiple beraber her hafta seçtiğimiz bir noktada sosyal deneylerimize, etkinliklerimize devam edeceğiz. Biz Çarşamba ve Cuma günleri bu etkinliği yaptık ve daha sonra ciddi anlamda insanlarda maske takma alışkanlığının oluştuğunu ve daha fazla vatandaşımızın maske taktığını gördük. Bu toplumda ciddi anlamda bir etki oluşturdu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT