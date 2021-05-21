Maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Fahrettin Koca'dan maske açıklaması

Son dakika haberleri: Maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Sorularına Fahrettin Koca'dan maske açıklamasında bulundu. Türkiye'de vaka sayısı düştü ama hedef 5 bine inebilmek. Peki normalleşme doğru giderken bu rakama düşebilir miyiz? ???????Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor" dedi. İşte detaylar...

Bilim Kurulu toplantısının ardından BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte ortak açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli değerlendirmelerde bulundu. Maske takmak zorunlu mu? Fahrettin Koca'dan maske açıklaması

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Bakan Koca açıklamasının devamında maske takma zorunluluğu ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Vatandaşların sokakta yalnızken maske takmasının zorunlu olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Virüsün nasıl bulaştığını bildiğimiz için kişisel tedbirler önemli; dışarı çıktığımızda illa yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor. Ama birileri 2 metreden daha yakın mesafede yanınızdaysa takmak gerekiyor" dedi.

"POLİSİN BUNDAN HABERİ VAR MI?"

Bakan Koca'nun bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi bu açıklamadan sonra "Polisin bundan haberi var mı?" sorusunu yöneltmeye başladı.

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKAR?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, şu anda koronavirüse karşı aşının en büyük silah olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Savaşçı, "Koronavirüste dünya savaşını kazandıracak olan nokta da bizim için aşı gibi görünüyor. Amerika'da ikinci dozu tamamlanan insan sayısı yüzde 38 oldu, ülkemizde şu anda yüzde 14 boyutunda. Amerika, özellikle çok kalabalık yerler dışında maskeyi takma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı.

Bizde de toplumun yüzde 70'e yakını immunize hale gelirse bu hem hastalığı geçirme anlamında hem de toplumun yarısını aşılayabilirsek bu yaz sonunda olabilecek bir gerçeklik, bizim de aslına sonbaharda hem vaka sayılarımız çok düşük kalacaktır hem de birçok alanda maske zorunluluğu kalkmış olacak. Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor" dedi.

9TEMMUZ, AĞUSTOS GİBİ CİDDİ DÜŞÜŞLER YAKALAYABİLİRİZ

Doç. Dr. Savaşçı, aşı hızının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada şu anda 10'uncu sıradayız; ama nüfusa göre aşılama oranında ne yazık ki biraz teminde sıkıntı yaşadığımız için hem de ramazanın etkisi ile 48'inci sırada kaldık. İsrail'de günlük vaka sayısı 8'e kadar düştü. mRNA aşısı yaptılar, herhangi bir yan etki de oluşmadı. Halkımızda biraz çekinceler var.

Bazı medya kuruluşları, sosyal medyada hem aşıyı hem de tedavileri olumsuz etkileyecek açıklamalar var. Dolayısıyla çok tartışmalara girmeden aşıyı mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Dünyada aşının etkisi ile virüs yayılımı azalıyor. Bunun etkisi ülkemizde de görünüyor. Biz vakalarda 10 binler seviyesindeyiz. Belki günlük 1-2 bin artışlar olabilir; ancak ciddi dalgalanmalar beklemiyoruz. Aşılanmayı artırırsak temmuz, ağustos gibi vakalarda ciddi düşüşler yakalayabiliriz. Muhtemelen bizim sonbaharda günlük vaka sayılarımız belki 500'ün altına bile düşmüş olacaktır" diye konuştu.

'EN ETKİLİ İLAÇLARI DOĞRU ŞEKİLDE UYGULUYORUZ'

Doç. Dr. Savaşçı, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 tedavi rehberinden koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin etken maddeli ilacın çıkarılmasına ilişkin, "Rehberden hidroksiklorokin kullanımı çıkarıldı; ama biz zaten rehberde olsa bile sahadaki verilere göre bazı ilaçları kullanmıyorduk. Biz en etkili ilaçları doğru şekilde, en iyi şekilde uyguluyoruz. Biz bunu uzun süredir kullanmıyorduk. Halkımız bize inansın, güvensin. Dünyadaki rehberler dahilinde ülkemizin genel rehberleri dahilinde yararlı ilaçları kullanmaya çalışıyoruz. Favipiravir de elimizdeki tek antiviral olarak kullandığımız ilaç. Bu da birçok ülkede kullanılıyor. Yan etki olarak karaciğer enzimlerinde yükseklikler yaşanabiliyor; ama bunların hepsi geri dönüşlü olarak yaşandı. Dolayısıyla halkımız doktorların, hekimlerin, bilim insanlarının dediklerinden şaşmasın, aşılarını yaptırsın" dedi.

HEDEF 5 BİNLERE DÜŞÜRMEK!

Türkiye'de tam kapanma başlamadan önce günlük vaka sayısı 60 binlerdeydi. Tam kapanmanın etkisiyle bu sayı 10 binlere kadar düştü. Türkiye'nin şimdiki hedefi günlük vaka sayısı 5 binlere düşürmek. Peki kademeli normalleşme başlamışken bu sayıyı görebilmemiz mümkün olacak mı? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman bu konuyu mercek altına aldı.

'BU SÜRPRİZ OLMAMALI'

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke konuyla ilgili yaptığı açıklamda, 'Sayılar biliyorsunuz yeni daha kademeli açılma dönemine girdik. Ve yine hepimiz çok iyi biliyoruz. bu virüsün kuluçka süresini. Vakaların eğer artacaksa bir araya gelmelerle ancak 10-15 gün sonra rakamların ne olacağını... Dolayısıyla bu rakamlarla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil. Kademeli açılma ister istemez tabi ki vaka sayılarında yine de bir artışa yol açabilecektir. Bu sürpriz olmamalı' ifadelerine yer verdi.

'AKILDAN ÇIKARTMAMAK LAZIM'

Açık havada da olsa virüsün yayılabileceğini belirterek uyarılarda bulunan Büke, "Günümüzde şunu bile unutmamak lazım. Bu virüs bir şekilde bulaşma yolları artık biliniyor ama açık havada bile rüzgarlı ortamda bile maskenizi, mesafenizi korumadığınız zaman bu yolla bile bulaşma olasılığını akıldan çıkartmamak lazım. Bizim hala daha açık ortamlarda bile mesafe, maske her türlü temizlik önlemlerine riayet etmemiz çok çok önemli." dedi.

'YOĞUN BAKIMDA AŞILI YOK'

Aşı konusunda da uyarı yapan Prof. Dr. Çağrı Büke sırası gelenin aşı olması gerektiğini söyledi. Büke, 'Dünyada pandemi halen devam ediyor. Ve hala daha yeterli şekilde dünya nüfusunun yeterli sayıda nüfus aşılanmadı. Türkiye'de de böyle. Aşıların hakikaten çok ağır ya da yoğun bakıma yatmayı gerektirecek tabloları önleyebildiği hatta belirli aşıların özellikle yüzde 90 etkinliğe sahip olduğu bildirilen hem de ileri yaştaki grupların dahi böyle bir etkinlikten yararlanabildiği aşılar da bu önlemlerin ya da bu etkinliğin çok daha fazla olduğu ve hastaneye yatışların daha az olduğu ve geçirseler bile çok çok çok hafif belirtilerle geçirdiklerini söyleyebiliriz' açıklamasını yaptı.

ANKARA'DA DÜŞÜŞ

Başkent Ankara'da ise 24-30 haftasında her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 361.52 kişi, haftalık vaka ise 20 bin 474 olarak gerçekleşiyordu. 8-14 Mayıs haftasında her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 152.63'e, haftalık vaka ise 8 bin 644'e düştü.

İzmir ise 24-30 Nisan tarihinde 9815 olan haftalık vaka sayısını 4 bin 125'e, her 100 bin kişide görülen vaka sayısını 223.34'ten 93.86 kişiye çekti. 17 günlük tam kapanma dönemini sahil bandında geçirmek isteyen vatandaşların akın ettiği Antalya'da ise 24-30 Nisan haftasında 5106 olan haftalık vaka sayısı, 8-14 Mayıs tarihleri arasında 1571'e düştü.

Antalya, her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısını da 200.37'den 61.65'e çekti. 24-30 haftasında her 100 bin kişiden 183.46'sında Kovid-19 görülen ve haftalık bin 836 vakaya sahip Muğla'da ise 8-14 Mayıs haftasında vaka sayısı 726'ya, 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise 72.54'e geriledi.

Karadeniz'de ise 24-30 Nisan haftasında, Sinop'ta haftalık vaka sayısı 462, Samsun'da 3628, Ordu'da 2410, Giresun'da 1743, Trabzon'da 1930, Rize'de 1218 ve Artvin'de 329 olmuştu.

Tam kapanmanın ardından açıklanan 8-14 Mayıs haftasını içeren verilere göre ise Sinop'ta haftalık vaka sayısı 210'a, Samsun'da 1296'ya, Ordu'da 1140'a, Giresun'da 605'e, Trabzon'da 1016'ya, Rize'de 576'ya geriledi.