Maske Kimsin Sen Şövalye kimdir? Şövalye maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Şövalye gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler merak ediliyor. Merak edilen isimlerden biri de Şövalye oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Şövalye kimdir? Şövalye maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Şövalye gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen Şövalye beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Şövalye kimdir? Şövalye maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Şövalye gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Şövalye maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Şövalye kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Şövalye hangi ünlü çıktı?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Maske Kimsin Sen'de Şövalye'nin performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Şövalye maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 2 isim açıklandı.
Şövalye maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- Haluk Levent
- Kerem Alışık
- Uğur Aslan
- Ender Saraç
Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:
- Gözcü (Ümit Karan)
- Gladyatör (Hazer Amani)
Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Şövalye kimdir belli olmadı.
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