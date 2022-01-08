Maske Kimsin Sen Şövalye kimdir? Şövalye maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Şövalye gerçek ismi nedir?

Maske Kimsin Sen Şövalye beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Şövalye kimdir? Şövalye maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Şövalye gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Şövalye maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Şövalye kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Şövalye hangi ünlü çıktı?

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

MASKE KİMSİN SEN ŞÖVALYE KİM ÇIKTI, HANGİ ÜNLÜ ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'de Şövalye'nin performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Şövalye maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 2 isim açıklandı.

Şövalye maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

Haluk Levent

Kerem Alışık

Uğur Aslan

Ender Saraç

Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:

Gözcü (Ümit Karan)

Gladyatör (Hazer Amani)

Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Şövalye kimdir belli olmadı.

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