'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'
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'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

25.02.2021 08:36 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:47
'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Tekin ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr.

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Tekin ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs salgınıyla beraber günlük yaşamın parçası haline gelen maskenin, 2022'nin ilk aylarına kadar kullanılacağını belirtti. Prof. Dr. Tekin, "Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı gibi salgın 2022'nin başına kadar devam edecek. O nedenle maske bu yılın sonuna kadar hayatımızda olacak. Şu an maskeye daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Vaka sayıları azalmışken bunu sürdürebilmek için maskeye olan hassasiyetimizin daha da ön planda olması gerekiyor" dedi.

Dünyayı etkileyen ve tedbirlerle önüne geçilmeye çalışılan koronavirüs salgınında, aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Koronavirüsle birlikte günlük hayata giren ve salgınla mücadelede büyük öneme sahip maske kullanımının ne zamana kadar devam edeceği de merak konusu oluyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Covid- 19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin, maskenin, 2022 yılının başına kadar günlük yaşamda olacağını söyledi. Düşüş yaşanan koronavirüs vakalarının böyle devam edebilmesi için maskenin daha da ön planda olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Tekin, "Maskenin hayatımızdan çıkması için henüz erken. Vaka sayılarında düşüş yaşansa bile sıfıra inmedi. Şu an mutasyonlu virüsün konuşulduğu dönemde maskenin hayatımızda olması olağan bir durum. DSÖ'nün açıkladığı gibi salgın, 2022'nin başına kadar devam edecek" diye konuştu. 

'ŞU AN DAHA ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR'

Maskeye şu an daha çok dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Tekin, şunları söyledi:

"Vaka sayıları azalmışken, bunu sürdürebilmek için maskeye olan hassasiyetimizin daha da ön planda olması gerekiyor. Yakında sınırlı normalleşme de olacak. Bu süre içerisinde en önemli koruyucumuz maskedir. Maske hayatımızda olacak, mesafe ve hijyen kurallarına normalleşme başlasa bile devam edeceğiz. Vaka sayılarının azalmış bir şekilde devam etmesine katkı sağlamış oluruz. Normalleşmeyi ve maskesiz gezmeyi çok özledik ama bir gerçek var ki Covid- 19 salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. O yüzden sınırlı normalleşme geldiği zaman maske, mesafe ve hijyen konusunda hassasiyet gösterelim. Vaka sayılarımız devam ediyor ve hala negatif duruma gelmemiş. Aşılama sayısı artarak, vaka sayılarında düşüş yaşandığında o zaman maskeyi hayatımızdan çıkarma durumunu konuşabiliriz."

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'
'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'
'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'
'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'
'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'
'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'
'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'
'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'
'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'
'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'
'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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