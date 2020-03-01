Mart 2020 Dünya Gündemi

01.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:06

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından geçen ay tüm dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ölü ve vaka sayısının günden güne artmasıyla mart ayının da en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, Strazburg'da toplanacak Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu ve ABD'nin çeşitli eyaletlerinde yapılacak ön seçimler de martta dünya gündeminin önemli maddelerini oluşturuyor.

Mart ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Mart

Tacikistan'da parlamento seçimleri düzenlenecek.

Malezya'da yeni Başbakan Muhyiddin Yasin yemin edecek.

Bosna Hersek'in bağımsızlığının 28. yıl dönümü törenlerle kutlanacak.

3 Mart

ABD'de "Süper Salı" olarak nitelendirilen günde 14 eyalette ön seçimler yapılacak.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in yargılanacağı ilk duruşma yapılacak.

4 Mart

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı katliamı anma etkinliği düzenlenecek. Anma programına Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel de katılacak.

5 Mart

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Çevre Konseyi toplanacak.

6 Mart

Viyana'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin 8. Olağan Dışı Toplantısı yapılacak.

8 Mart

- Uluslararası Demokratlar Birliğinin genel kurulu yapılacak.

9 Mart

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu üç gün süresince Strazburg'da toplanacak.

10 Mart

ABD'nin Hawaii, Missouri, Washington, Idaho, North Dakota, Michigan ve Mississippi eyaletlerinde ön seçimler düzenlenecek.

12 Mart

Azerbaycan'da 7. Küresel Bakü Forumu düzenlenecek.

15 Mart

ABD başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday adayları canlı yayında tartışacak.

Hırvatistan'daki iktidar partisi Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) yeni genel başkanını seçecek.

16 Mart

Yeni İngiliz Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey görevine başlayacak.

17 Mart

ABD'nin Arizona, Illionis. Florida ve Ohio eyaletlerinde ön seçimler düzenlenecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ekonomik ve Finansal İşler Konseyi toplanacak.

İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ve 1995 yılında soykırım yaşanan Srebrenitsa'yı ziyaret edecek.

19 Mart

İngiltere'nin başkenti Londra'da üç günlük Dünya Terörle Mücadele Kongresi toplanacak.

22 Mart

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da 22 Mart tarihinde sözde cumhurbaşkanı seçimleri düzenlenecek.

23 Mart

Rusya, Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Vladivostok kentinde bir araya gelecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi toplanacak.

24 Mart

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

ABD'nin Georgia eyaletinde ön seçimler yapılacak.

25 Mart

Azerbaycan'da 55. Avrupa Karate Şampiyonası başlayacak.

26 Mart

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi toplanacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Play-Off Yarı Finali'nde Bosna Hersek-Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya-Kosova maçları oynanacak.

31 Mart

İngiltere'de Prens Harry ve eşi Meghan Markle kraliyet görevlerini resmen bırakacak.

Kaynak: AA