MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ
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MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında ikinci günün sonuna gelinirken, Marmarisliler Armutalan Mahallesi'nde kurulan Kızılay çadırına yardım getirmeyi gece boyunca sürdürdü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında ikinci günün sonuna gelinirken, Marmarisliler Armutalan Mahallesi'nde kurulan Kızılay çadırına yardım getirmeyi gece boyunca sürdürdü. Binlerce vatandaş Mesire Parkı'nda kurulan Kızılay çadırına yiyecek, içecek ve barınma malzemeleri getirirken, ilçede kendi aralarında organize olan gençler de getirilen malzemelerin ayrıştırılması ve istiflenmesine yardımcı oldu.

'BURASI BİZİM ŞEHRİMİZ, HAYATIMIZ'

Çadıra çorap getiren vatandaşlardan Arzu Keçeci, Biz Armutalanı'nda oturuyoruz. Şu anda çevremde bir sürü insan görüyorum. Bunların hepsi gönüllülük esasına göre çalışıyor. Benim cep telefonuma mesaj geldi, itfaiyeciler için çoraplar istemişlerdi, ben de onları getirdim. Canla başla çalışıyoruz, inşallah bir an önce bu yangın söner. Bugün Asparan tarafına gittim ve oranın çok kötü olduğunu gördüm. Hepimiz buradayız, komşularımız da buralarda. Cep telefonumuza mesajlar geliyor ve bu mesajları herkes birbirine iletiyor, ne lazımsa getiriyoruz. Şu anda hislerimizi anlatamayız, bunu yaşamak lazım. Şu anda herkes burada ama yarın herkes gidecek biz kalacağız. Bizim ülkemiz, bizim şehrimiz yanıyor. En acısı bu. Burası bizim şehrimiz, burası bizim hayatımız. Burayı kurtarmak zorundayız dedi.

'BİR SU BİLE TAŞISAK BİZE İYİ GELİYOR'

Zeynep Köse de Biz aracımızla buraya geldik ve buradaki malzemelerin yangın bölgesine nakledilmesi konusunda araçlarımızla yardımcı oluyoruz. Herkes elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. İki tane yaşlı çift, pazar arabasına buzları doldurup taksiyle buraya gelmişler. O manzarayı sizlere anlatamam. Biz Marmarisliyiz, dünden beri buradayız, hiç uyumadık. Bir suyu bile taşısak bize iyi geliyor. O alevleri gördüğüm andaki duyguları anlatamam, inanılmaz. Çıldırdım. Çocukluğumuz, anılarımız yandı diye konuştu.

Alana pil ve el feneri getiren Melis Ketenci ise Sosyal medyadan arkadaşlarımın çağrısından gördüm. Hemen mağazalara gidip pil ve el feneri aldım. Marmarisliyim ben, hepimizin evi yanıyor. Bunu görüp de buraya koşup gelmemek imkansız dedi.

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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