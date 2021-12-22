MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris'te yılbaşında müzik saatlerinde esneme yok

MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Marmaris'te normalleşme sürecinde olunmasına rağmen pandeminin devam ettiğini ve müzik saatleri konusunda esneme olmadığını belirtti.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Marmaris Polis evinde basın mensupları ile bir araya gelerek ilçe basınının sorunlarını ve sorularını dinledi. Kaymakam Aksoy toplantıda ilçede alınan güvenlik tedbirlerinin had safhaya çıkarıldığını belirtti. Pandemi sürecinin devam ettiğini belirten Kaymakam Aksoy, "Hükümetimizin belirlediği kamu sağlığına yönelik kurallar çerçevesinde bütün vatandaşlarımızdan özellikle yeni yıl sürecinde pandemi kurallarına uymaya davet ediyorum. İzlediğimiz gibi Omicron virüsü bütün dünyada geometrik olarak bir artış göstermektedir bizlerinde buna karşı hazırlıklı ve tedbirli olmamız gerekmektedir" diyerek Muğla'nın ve Marmaris'in aşı oranında en yüksek bölgelerden biri olduğunu belirtti.

Müzik saatlerinde esneme yok

Tüm ülkede olduğu gibi pandemi kuralları gereği normalleşme sürecinde işletmeler ve eğlence merkezlerindeki müzik saatlerinin gece yarısı saat 00.00'a kadar olduğunu turistik ilçe Marmaris'te de yılbaşı gecesi saat konusunda bir esneme yapılıp yapılmayacağı konusundaki soruya cevap veren Kaymakam Aksoy, "Bilindiği üzere müzik saatleri saat 00.00 olarak belirlendi. Şu anda buna ilişkin herhangi bir düzenleme yok. Bizim birinci önceliğimiz insan sağlıdır, kamu sağlığıdır. Bizim burada idare olarak bu saatleri değiştirmemiz ya da esnetmemiz mümkün değildir, uygulama şu an için devam ediyor. Bir değişiklik olursa da yansıtırız" şeklinde konuştu.

"Hem hukuki hem de vicdanı olarak sorumluyuz"

Yılbaşı akşamı saatlerde esneme konusunda bir düzenleme olmadığını belirten Aksoy, "Hukuki olarak sorumluluklarımız haricinde, pandemi kurallarına aykırı sebeplerden insanlar hayatını kaybederse vicdani sorumluluklarımız da var. Önümüzdeki yıllarda korona virüsün ortadan kalktığı pandemin olmadığı nice kutlamalar yapabilmek adına şimdi tedbirleri sıkı tutmamız gerekiyor. Temennim sağlıklı ve huzurlu yeni yıllara girebilmek" diye konuştu.