Marmaris'te ilginç sergi; İnsan suretine benzeyen taşlar sergilendi - Haberler
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Marmaris'te ilginç sergi; İnsan suretine benzeyen taşlar sergilendi

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Marmaris'te ilginç sergi; İnsan suretine benzeyen taşlar sergilendi Konyalı Çoban'ın 20 yıl boyunca toplayıp biriktirdiği taşlar sergilendi Konya'da çobanlık yaparken doğada bulduğu taşların insan yüzüne benzediğini fark eden ve 20 yıl boyunca taş toplayan Ahmet Aslan'ın 'İnsansı Taşlar...

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris'te ilginç sergi; İnsan suretine benzeyen taşlar sergilendi

Konyalı Çoban'ın 20 yıl boyunca toplayıp biriktirdiği taşlar sergilendi

MUĞLA - Konya'da çobanlık yaparken doğada bulduğu taşların insan yüzüne benzediğini fark eden ve 20 yıl boyunca taş toplayan Ahmet Aslan'ın 'İnsansı Taşlar Sergisi' Selimiye'de de açıldı. Daha önce Marmaris merkez ve Bozburun'da sergilenen taşlar bu defa Selimiye Sahili'n'de sergilenmeye başladı.

Sergiyle ilgili bilgi veren Ahmet Aslan, çobanlık yaptığı yıllarda bu taşları keşfettiğini söyledi. Aslan, "Bir gün koyunları yavaşlatmak için onlara zarar vermeyecek şekilde taşlar atarken, elime aldığım bir taşın insan suretine benzediğini fark edince o taşı cebime koydum. Her şey koyunlara atmadığım ve beni bir müze fikrine fırlatan o taşla başladı. Çeşitli yerlere başvurdum olumlu cevap alamadım. En son 2020 yılında Sunay Akın'ın desteği ile İzmir'de 2 aylık, ardından Nevşehir'de 7 aylık sergi açtım. 3 aydır da Marmaris'te olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Marmaris'te ilginç sergi; İnsan suretine benzeyen taşlar sergilendi

Marmaris'te ilginç sergi; İnsan suretine benzeyen taşlar sergilendi

Marmaris'te ilginç sergi; İnsan suretine benzeyen taşlar sergilendi

Marmaris'te ilginç sergi; İnsan suretine benzeyen taşlar sergilendi
İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri
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Haber: Marmaris'te ilginç sergi; İnsan suretine benzeyen taşlar sergilendi - Haberler
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