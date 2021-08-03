Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtulan Mesut Akgül, o anları anlattı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtulan Mesut Akgül, o anları anlattı Açıklaması

Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtulan Mesut Akgül, o anları anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi'nde devam eden orman yangınında, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucunda evi yanmaktan kurtulan Mesut Akgül, sevinç gözyaşları döktüklerini, doğanın yok oluşuna ise üzüldüklerini ifade etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi'nde devam eden orman yangınında, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucunda evi yanmaktan kurtulan Mesut Akgül, sevinç gözyaşları döktüklerini, doğanın yok oluşuna ise üzüldüklerini ifade etti.

Mesut Akgül, evinin önünde AA muhabirine, yangının çıktığı günden bu yana babasıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Alevlerin dün akşam evlerinin bulunduğu bölgeye yaklaşmasıyla, ilk önce anne ve babasını evden çıkardığını ve yakınlarının yanına götürdüğünü anlatan Akgül, şöyle konuştu:

"Burada herhalde cehennemden bir önceki evreyi yaşadık. Alevler 5 metre yanımıza kadar geldi. İtfaiye dahil olmak üzere herkes tahliye kararı verdi ama sonuna kadar mücadele ettik. Biz uzaklaştıktan sonra helikopter üst üste 2 kere sorti yaptı. 50 metre ileride bekleyen İstanbul İtfaiyesi bölgeye müdahale etti. Yaklaşık 70 evi yanmaktan kurtardılar."

Akgül, evlerin yanmaması için herkesin seferber olduğunu dile getirdi.

Orman yangınına helikopterlerle havadan çok müdahale edildiğini aktaran Akgül, "Helikopterlerin ne çok işe yaradığını alçak yerlerde gördük. Dün evimizi kurtardıktan sonra yere yatarak hıçkıra hıçkıra ağladık. Doğanın yok oluşuna üzüldük." şeklinde konuştu.

Akgül, yangına müdahale etmek için Azerbaycan'dan gelen itfaiyecilerin alevlerle mücadelesinin kendisini çok etkilediğini anlattı.

Azerbaycanlı itfaiyecilerin gözlerinin çok kara olduğunu kaydeden Akgül, "Hortumu kapan 3-5 metre alevin içine giriyor ve canla başla mücadele ediyor. Azerbaycanlı itfaiyecilerin ayrıca bayrak sevgilerine de hayran kaldım. Evlerin bahçelerdeki tüm Türk bayraklarını toplayarak gittiler. Bir bayrağın yanmasına bile müsaade etmediler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti
Marmaris'teki orman yangını evlere sıçradı! Bölge halkı da itfaiye ekiplerine destek veriyor
Marmaris'teki orman yangını evlere sıçradı! Bölge halkı da itfaiye ekiplerine destek veriyor
Son Dakika: MSB, tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
Son Dakika: MSB, tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Diana Spencer Prens William
Spor Ali Koç Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Valentin Rosier Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtulan Mesut Akgül, o anları anlattı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:36:47. #1.16#

title