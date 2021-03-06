Marmaris Kaymakamı Aksoy ilçede denetime çıktı
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Marmaris Kaymakamı Aksoy ilçede denetime çıktı

06.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:31

Marmaris Kaymakamı Aksoy ilçede denetime çıktı Muğla'nın Marmaris ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi kontrollü normalleşme denetimleri başladı.

Marmaris Kaymakamı Aksoy ilçede denetime çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi kontrollü normalleşme denetimleri başladı. 'Tematik Dinamik Denetim' adı verilen uygulamada açık olan gıda satışı yapan restoran, cafe, pastane, çay bahçesi gibi yerler denetlendi. Denetlemeye Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından illerin risk durumuna göre kontrollü normalleşmenin başlatılmasıyla birlikte yüksek risk grubunda bulunan turistik Marmaris ilçesinde de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kontrollü normalleşme dönemi başlatıldı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yoğunlaştırılmış denetim seferberliğini başlattı. Denetim ekipleri, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy ile birlikte ilçede faaliyet gösteren lokanta ve restoranları ziyaret ederek, alınması gereken tedbirleri anlattı. Kaymakam Aksoy esnafa süreci iyi yönetmek gerektiğini hatırlatarak hayırlı işler diledi.

İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezi ve kırsal turistik mahallelerde denetimleri sürdürürken, tüm kamu ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının da azami seviyede destek vereceği dinamik denetim sürecinde her gün sahada denetim yaparak denetimlerin etkinliğini ve kapasitesini arttırılacak.

Şimdilik uyarı ve bilgilendirme amaçlı yapılan denetimler 1 hafta boyunca sabah 09.00 ile 19.00 arasında servis, düzen, hijyen konusunda saat 24.00'a kadar da kapanış kontrolü ile devam edecek. Uyarılara uymadığı belirlenen işletmelere idari para cezası kesilecek.

Marmaris Kaymakamı Aksoy ilçede denetime çıktı
Marmaris Kaymakamı Aksoy ilçede denetime çıktı
Marmaris Kaymakamı Aksoy ilçede denetime çıktı
Marmaris Kaymakamı Aksoy ilçede denetime çıktı
Marmaris Kaymakamı Aksoy ilçede denetime çıktı
Marmaris Kaymakamı Aksoy ilçede denetime çıktı
Marmaris Kaymakamı Aksoy ilçede denetime çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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