Marmaris Belediyesi ekipleri kolları sıvadı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi ekipleri çok amaçlı salonlar ve halı sahalar için kolları sıvadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Selimiye ve Turunç mahallelerinde, vatandaşların düğün, nişan gibi özel günlerine ev sahipliği yapacak olan çok amaçlı salonlar için çalışmalar başladı. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını dikkate alan Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü her iki mahallede de çok amaçlı salon yapımına başladı. Çok amaçlı salonların, özel gün yemeklerinin yapılmasına olanak sağlayan mutfağının da olacağı belirtildi. Turunç Mahallesi'nde düğün salonunun yanında yer alan çocuk parkı olarak bulunan alan da Park ve Bahçeler ekipleri tarafından revize edilecek.

Öte yandan ekipler halı sahasız mahalle kalmasın diyerek yine Selimiye, Turunç ve Çamlı mahallelerinde de halı saha yapımına başladı. Söz konusu mahallelerde gençlerin sportif faaliyetleri daha modern bir ortamda gerçekleştirmesi sağlanacak.

Çalışmaların mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Bazı mahallelerimize halı saha kazandırırken, bazılarına ise çok amaçlı salon yapıyoruz. Mahallelerimizin eksiklerini teker teker tespit edip hayata geçirmek için projelendiriyoruz. Buralardaki çalışmalar tamamlandığında yenileri için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA