Marmaris Belediyesi ekipleri kolları sıvadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris Belediyesi ekipleri kolları sıvadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Marmaris Belediyesi ekipleri kolları sıvadı

Marmaris Belediyesi ekipleri çok amaçlı salonlar ve halı sahalar için kolları sıvadı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi ekipleri çok amaçlı salonlar ve halı sahalar için kolları sıvadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Selimiye ve Turunç mahallelerinde, vatandaşların düğün, nişan gibi özel günlerine ev sahipliği yapacak olan çok amaçlı salonlar için çalışmalar başladı. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını dikkate alan Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü her iki mahallede de çok amaçlı salon yapımına başladı. Çok amaçlı salonların, özel gün yemeklerinin yapılmasına olanak sağlayan mutfağının da olacağı belirtildi. Turunç Mahallesi'nde düğün salonunun yanında yer alan çocuk parkı olarak bulunan alan da Park ve Bahçeler ekipleri tarafından revize edilecek.

Öte yandan ekipler halı sahasız mahalle kalmasın diyerek yine Selimiye, Turunç ve Çamlı mahallelerinde de halı saha yapımına başladı. Söz konusu mahallelerde gençlerin sportif faaliyetleri daha modern bir ortamda gerçekleştirmesi sağlanacak.

Çalışmaların mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Bazı mahallelerimize halı saha kazandırırken, bazılarına ise çok amaçlı salon yapıyoruz. Mahallelerimizin eksiklerini teker teker tespit edip hayata geçirmek için projelendiriyoruz. Buralardaki çalışmalar tamamlandığında yenileri için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi ekipleri kolları sıvadı

Marmaris Belediyesi ekipleri kolları sıvadı

Marmaris Belediyesi ekipleri kolları sıvadı

Marmaris Belediyesi ekipleri kolları sıvadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Selimiye, Muğla, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title