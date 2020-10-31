Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

31.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:11
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların bölgenin doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, rüzgarın batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden orta kuvvette, kuzey kıyı kesimlerde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

İlgili Haberler

Şarköy ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu
Şarköy ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor
Marmara Ereğlisi'nde, 29 Ekim kutlamaları denizde başladı
Marmara Ereğlisi'nde, 29 Ekim kutlamaları denizde başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Halil Sezai Işın Karaca Kaan Yildirim
Spor Ali Koç Okan Buruk Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Arda Kardeşler
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 10:12:28. #1.15#
title