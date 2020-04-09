Mark Mobius: "Türkiye şalter indirmeyerek doğru olanı yapıyor"
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Mark Mobius: "Türkiye şalter indirmeyerek doğru olanı yapıyor"

Mobius Capital Kurucusu Mark Mobius'un röportajı - "Kişisel olarak ülkelerin tecrit önlemlerinin yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyorum" "Türkiye'nin şu anda uyguladığı program mantıklı ve çok iyi. Yaşlılar ve gençleri koruyorsunuz ki, gençlerin bu virüse direnç gösterme eğilimi var zaten.

09.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:10

Mobius Capital Kurucusu Mark Mobius'un röportajı - "Kişisel olarak ülkelerin tecrit önlemlerinin yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyorum"

"Türkiye'nin şu anda uyguladığı program mantıklı ve çok iyi. Yaşlılar ve gençleri koruyorsunuz ki, gençlerin bu virüse direnç gösterme eğilimi var zaten. Türkiye'nin yaptığı son derece mantıklı."

"Bu resesyon öncekilerden daha kötü olacak. Çünkü küresel bir mevzu."

"Türkiye'ye yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin uyguladığı (Kovid-19'a yönelik) program, Türkiye ekonomisine ilişkin daha da iyimser olmama neden oluyor."

"AB'nin değişmezse ve bürokrasisini sadeleştirmezse dağılabileceğine inanıyorum."

LONDRA (AA) – GÖKHAN KURTARAN - Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital Kurucusu Mark Mobius, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alınmasının ve ekonominin şalterinin tamamen indirilmemesinin doğru adımlar olduğunu belirtti.

Uluslararası piyasalarda öngörüleri yakından takip edilen 83 yaşındaki Amerikalı yatırımcı Mark Mobius, Güney Afrika'da Durban şehrinden AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkelerin aldıkları ekonominin tamamen durdurulması yönündeki adımların yıkıcı sonuçları olabileceğini belirten Mobius, "Kişisel olarak ülkelerin tecrit önlemlerinin yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyorum. İnsanların işlerini kaybetmesi, intiharların yaşanması gibi bu durumun sosyolojik etkileri olacak. Bu açıdan çok zor bir durumdayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendiren Mobius, "Türkiye'nin şu anda uyguladığı program mantıklı ve çok iyi. Yaşlılar ve gençleri koruyorsunuz ki, gençlerin bu virüse direnç gösterme eğilimi var zaten. Türkiye'nin yaptığı son derece mantıklı. İnsanların korunması ve çalışmaya devam edilmesi. Tecrit kararı alınsa bile virüs ortadan kalkmayacak; virüs yine orada duruyor." İfadelerini kullandı.

"Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele kapsamında attığı adımların ümit verici olduğuna işaret eden Mobius, "Türkiye'ye yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin uyguladığı (Kovid-19'a yönelik) program, Türkiye ekonomisine ilişkin daha da iyimser olmama neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrit altına alınan ekonomiler nedeniyle küresel resesyonun bu kez son derece sert olacağı uyarısında bulunan Mobius, "Bu resesyon öncekilerden daha kötü olacak. Çünkü küresel bir mevzu. Şu anda ekonomilerini sürdüren ülkelere kıyasla tamamen şalter indirenlerin sayısı daha fazla. Tamamen tecrit uygulayarak işlerin iyi gözükmesini ve ilerlemeyi bekleyemezsiniz. Şu anda sizinle Güney Afrika'dan konuşuyorum. Her yer kapalı. Sadece eczaneler ve marketler açık. Fakat bu ülkede kriz öncesinde işsizlik yüzde 30 idi. Dünyada resesyon öncekilerden daha derin olacak." İfadelerini kullandı.

-"AB dağılabilir"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel ekonomik dengelerin değiştiğini belirten Mobius, "Kesinlikle ABD ekonomisi için endişelenmeliyiz. Çoğu ekonomi en az bu ayın sonuna kadar belki daha fazla kapalı kalacak. Fakat ilginç olan şu ki Çin bu durumda kurtuluyor. "dedi.

Öte yandan AB'nin geleceğine ilişkin endişelerin arttığının altını çizen Mobius sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gelişmelerden önce de Brexit ile birlik dağılıyordu. İngiltere'nin AB'den ayrılması önemli bir olaydı. Diğer ülkelerin de şimdi Brüksel'deki bürokrasiyi sorgulamaya başladıklarına inanıyorum. 'Yeterse yeter bütün bu bürokrasi' diyebilirler. Eğer AB lideri eğer bu derinden ilerleyen popülizminin farkında değilse çok daha fazla problemle karşılaşacak. AB'nin değişmezse ve bürokrasisini sadeleştirmezse dağılabileceğine inanıyorum."

Mark Mobius: 'Türkiye şalter indirmeyerek doğru olanı yapıyor'

Kaynak: AA

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