Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu? Maria ile Mustafa 13. bölüm canlı izle!

Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanı izle! Maria ile Mustafa dizisi 13. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Maria ile Mustafa oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu? Maria ile Mustafa ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Maria ile Mustafa yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci,Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

MARİA İLE MUSTAFA 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Diziseverlerin merakla beklediği 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MARİA İLE MUSTAFA 13. BÖLÜM FRAGMAN İZLE...

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Galip, Mustafa'ya bir bedel ödetmek istemiş Maria'yı kaçırmıştır. Mustafa Maria'yı kurtarır. Daha sonra gelişen olaylar ise Maria'yı büyük bir karar almaya iter. Mustafa bu kararı öğrendiğinde ne yapacaktır? Maria, Galip tarafından neden kaçırıldığını bilmiyordur. Eda gerçeğini öğrendiğinde ne yapacaktır? Nadire, Nihat'ı öptükten sonra istediği tepkiyi alamadığı için Nihat'a kırgınken, Nihat aslında bambaşka bir sorunla mücadele etmektedir. Aralarına giren yeni engel ikiliyi nasıl etkileyecektir? Çiçek'in kucağında bebeğiyle konağa gelmesi, konakta deprem etkisi yaratır. Başta İclal ve Zeyno deliye dönmüştür. Üstüne üstlük Rüzgar ve Nisan'ın evlendiğini öğrenen Zeyno'nun büyük hamlesi konakta şok etkisi yaratır.

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜM İZLE!

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir? Nadire, Nihat'ın kendisinden uzaklaşma sebebinin hastalık olduğunu öğrenir. Nihat'ın verdiği tepki ise Nadire'nin yıkımına sebep olur. Nisan, Rüzgar'la evlenip Yalçınoğlu Konağı'na yerleşmişken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşacaktır. Bu evlilik için ailesini bile karşısına alan Nisan bu evde yaşadığı şeylere dayanabilecek midir? Boşanmayı kabul etmek zorunda kalan Gonca, Maria'ya iyice bilenmiştir. Onun ortadan kalkmasını istemektedir. Gonca'nın Galip'le yaptığı tehlikeli plan nelere mal olacaktır? Mustafa'ya iyice düşman belleyen Galip ise bu kez çok daha büyük oynayacaktır. Maria ile Mustafa'nın en mutlu gününü cehenneme çeviren bu plan, herkes için büyük bir travmaya sebep olur.

YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarında yayımlanan Maria ile Mustafa dizisinin yeni bölümleri her hafta pazar akşamı saat 20.00'de izleyen karşısına çıkıyor.