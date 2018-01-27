Mardin TBMM Başkanı Kahraman Bu Ülkeyi Koruyacağız ve Daha Ötelere Gideceğiz

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bölgedeki STK ve kanaat önderleri ile yarın yapacağı toplantı için bugün geldiği Mardin'de yaptığı konuşmada, Afrin operasyonunu değerlendirerek, Terörün son bulması için gerekenleri yapıyoruz. Bu bizim geleceğimizin de garanti altına alınmasıdır. Çok mesafe katettik. Bu noktada Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dünya liderinin gayretleri, cesareti, her türlü takdirin üstündedir dedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, geldiği Mardin'de ilk olarak Mardin Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Mustafa Yaman tarafından karşılanan Kahraman'a TBBM'nin ilk kadın idare amiri olan Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti. Vali Yaman, günün anısına TBMM Başkanı Kahraman'a el işlemeli bir çini tabak ve üzerine ismi yazılı sarı-lacivert renkli Mardin Büyükşehir Belediyespor formasını hediye etti. Kahraman da Vali Yaman'a bir vazo hediye etti.

TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, valilikte yaptığı konuşmada, Kahraman'ı Mardin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kendisi ile 15 Temmuz gecesi sabaha kadar beraber meclis çatısı altında çok farklı duygular içerisinde bir gün geçirdik. Çok şükür ki darbe başarısız oldu ve darbe püskürtüldü. Meclis başkanımız bir baba misali başımızda, bizimle beraberdi. Kendisine huzurunuzda bir kez daha tekrar teşekkür ediyorum dedi.

TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı ve babası 22'inci dönem Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez'e, Mardin'e yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Kahraman, Ceyda Hanım biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi idare amirimiz. Kendisine epey birimler bağlı. İlk günlerde acaba üstesinden gelir mi, bir zorluk çeker mi diye düşündüm. Baktım maşallah bir laf vardır kişilere yapacakları işi havale etmek vardır. Ne kadar iş yapar diye düşünmez, kabiliyetli ise verdiğiniz iş kadar yapar. Maşallah babanızı da tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalara, başarılı bir şekilde imza atıyorsunuz. Nice hizmetler nasip olur inşallah. 15 Temmuz gecesi de meclis çatısı altında beraberdik. 15 Temmuz gecesi ben hanımların bu kadar cesur olduğunu itiraf edeyim orada öğrendim. Bir yürek var bunlarda. Bombalar patlıyor, ateşler, helikopter ateşleri, 'bunun altında şehit olmaya geldik' diye mücadele veriyorlardı. Ama Cenabı Allah bizi korudu çok şükür diye konuştu.

Bir gazetecinin, Sınır kenti Mardin'desiniz, sınırın öte yanında devam eden Afrin operasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki sorusuna Kahraman, Evet sınır bir şehrimizdeyiz. Tarihi ve kadim bir yerdeyiz. Değerli insanların yetişmiş olduğu bir yerdeyiz. İlim ve irfan dolu bir yerdeyiz. Burada olmaktan çok memnunum, daha önce geldiğim bir yer. Evet hareketler, operasyonlar devam ediyor dediğiniz gibi. Evet Türkiye birlik ve bütünlüğünü sağlamak için çevresindeki tehlikeleri önceden gidermek adına gerekeni yapacaktır tabii ki. Terörün son bulması için gerekenleri yapıyoruz. Bu bizim geleceğimizin de garanti altına alınmasıdır. Çok mesafe katettik. Bu noktada Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dünya liderinin gayretleri, cesareti, her türlü takdirin üstündedir. İnşallah bizi bölemeyeceksiniz, diz çöktüremeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, bu ülkeyi koruyacağız ve daha ötelere gideceğiz. Bir büyük cihan devletinin varisiyiz biz. Vazifemiz büyük, geniş bir gönül coğrafyamız var. Sadece biz değil, gönül coğrafyamız da bizden ümit bekliyor. Bunu de yerine getiririz. İnşallah hep beraber ve hep birlikte çok iyi günler göreceğiz Şeklinde konuştu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın valilikteki programı, daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti. Geceyi Mardin'de geçirecek TBMM Başkanı Kahraman, yarın düzenleyeceği geniş katılımlı toplantı ile siyasi parti temsilcileri, iş adamları, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile biraraya geelcek.