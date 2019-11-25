Mardin'in tüm sorunlarını Ankara'ya taşıdılar

25.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:25

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu bir heyetle Mardin'in sorunlarıyla ilgili Ankara'da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.



AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ile birlikte Ankara'da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Bakanlık düzeyinde bazı görüşmeler gerçekleştirdi.



Kardeş belediyeler sevindirdi



Ankara'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı görüşmelerin çok olumlu gerçekleştiğini dile getiren AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile yaptığımız görüşmede 31 Mart seçimlerinde 5 ilçe belediyemizin ve İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle kayyum atanan diğer belediyelerimizin birlikte çalışmaları için gerekli koşulların oluşturulmasını istedik. Sağlanan imkanların tüm belediyeler tarafından eşit olarak kullanılmasını ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncülüğünde yapılacak hizmetlerin daha faydalı olacağını bildirdik. Ayrıca yapılan istişareler sonucu ilçe belediyelerimize kardeş belediyelerin tahsis edilmesi bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Buna göre Artuklu Belediyesi'ne Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Belediyesi'ne Pamukkale Belediyesi, Midyat Belediyesi'ne Denizli Belediyesi, Ömerli Belediyesi'ne Pendik Belediyesi ve Dargeçit Belediyesi'ne Zeytinburnu Belediyesi kardeş belediyeler olarak tahsis edildi. İnşallah kardeş belediyelerimizle birlikte hareket ederek ilçelerimize daha önemli hizmetlerde bulunacağız" dedi.



Enerji alanındaki eksikler gideriliyor



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptıkları görüşmeye de değinen Kılıç, "Öncelikle belediyelerimizin sokak aydınlatma sistemlerinde ki eksiklilerini giderdiği için Bakanımıza teşekkürlerimizi sunduk. Ayrıca İlçelerimizde eskiyen enerji dağıtım hatlarımızın yenilenmesi gerektiğini Bakanımıza ilettik. Ömerli ilçemizde projesi devam eden doğalgaz çalışmalarının 2022 tarihinde başlanacağının müjdesini aldık. Belediyelerimizin 2020 yılı için yapılmasını planladığı yollar için asfalt talebinde bulunduk. İnşallah bakanlığımız tarafından Mardin ve ilçelerimize tahsis edilecek asfaltla kırsal mahallelerimiz dahil olmak üzere yollarımızın tamamını gözden geçireceğiz" dedi.



Dargeçit'te yapının kazı çalışmaları hızlandırılacak



Mardin'de yürütülen kültürel kazıların yanı sıra istihdam konularının da görüşüldüğünü anımsatan Kılıç şunları söyledi:



"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de bir araya gelerek gerekli taleplerimizi kendisine sunduk. Artuklu ve Midyat ilçelerimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizin tarihi mekanlarının restorasyonunun yapılması ve sokak ıslah çalışmalarının gerçekleştirilmesi için söz aldık. Ayrıca Dargeçit ilçemize bağlı Ilısu Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve neotolik döneme ait 11 bin 500 yıllık tarihi yapıda yapılan kazı çalışmalarının hızlandırılmasını ve yapının tamamen ortaya çıkarılması hususunu ilettik. İnşallah yapılacak daha sıkı çalışmalarla Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe gibi burası da turistlerin uğrak mekanı haline gelecektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yaptığımız görüşmede belediyelerimize ait olan borçların yapılandırılmasını talep ettik. Belediyelerimizde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) İŞKUR kapsamında tekrar personel alımının sağlanmasını istedik. Ayrıca Mardin ve ilçelerimizde istihdamın sağlanması için talep edilen projelerin hayata geçirilmesi için çalışma şartlarının bir an önce sağlanması gerektiğini bildirdik." - MARDİN

Kaynak: İHA