Mardin'de mobil aşı ekipleri, şehri "mavi renge" kavuşturmak için köy köy gezerek hizmet sunuyor
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Mardin'de mobil aşı ekipleri, şehri "mavi renge" kavuşturmak için köy köy gezerek hizmet sunuyor

Mardin'de mobil aşı ekipleri, şehri 'mavi renge' kavuşturmak için köy köy gezerek hizmet sunuyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Abdullah Gökçe: "Aşı çalışmalarımızda ivme son zamanlarda hız kazandı.

Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Abdullah Gökçe: "Aşı çalışmalarımızda ivme son zamanlarda hız kazandı. Bugün arkadaşlarımız 11 köyde mobil aşılama yapıyor. Evlerde bakıma muhtaç hastalarımıza da hizmeti götürüyoruz. "

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "sarı" kategoride yer alan Mardin'de mobil aşı ekipleri, şehri "mavi renge" kavuşturmak için köy köy gezerek hizmet sunuyor. Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın artırılması için aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe Sağlık Müdürü Abdullah Gökçe, AA muhabirine, ilçeye yakışan rengin "mavi" olduğunu belirterek, bunun için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. "İlçemize bağlı 181 köyde aşı çalışması yaptık. " diyen Gökçe, ilçe merkezinde 25 aile sağlığı merkezi, 3 hastane ve muhtelif yerlerde bulunan mobil ekipler vasıtasıyla aşı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gökçe, "En yakın zamanda ilçemizi mavi renge ulaştırmak için arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Aşı çalışmalarımızda ivme son zamanlarda hız kazandı. " dedi. Yüz yüze eğitimin başladığını, bunun sürmesini istediklerine işaret eden Gökçe, bunun da AŞ ı ile mümkün olduğunu aktardı.

Gökçe, "Bugün arkadaşlarımız 11 köyde mobil aşılama yapıyor. Evlerde bakıma muhtaç hastalarımıza da hizmeti götürüyoruz. Aşı oldukça yavaş yavaş eski rutinimize döneceğiz pandemiden kurtulacağız inşallah. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Artık bir can daha kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Tüm halkımızdan destek bekliyoruz. Bu mücadelemize katkı sunsunlar ve aşılarını ertelemesin, geciktirmesinler. " diye konuştu.

Mobil ekipte yer alan Dr. Veysi Boğa da en ücra köşelere kadar giderek, vatandaşlara aşı hizmeti verdiklerini belirtti. Boğa, "Aylardır köy köy gezdik. Amacımız bir an önce pandeminin sonlanması ve salgının halkımız üzerinde bıraktığı etkiyi minimuma indirmek. " ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Mecit Sarıboğa, hastanede tedavi gören vakaların büyük bölümünün aşısız olan kişiler olduğunu öğrendiklerini dile getirerek, aşı yaptırdıklarını aktardı. AA

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Kaynak: Habermetre

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Mardin'de mobil aşı ekipleri, şehri "mavi renge" kavuşturmak için köy köy gezerek hizmet sunuyor - Haberler
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