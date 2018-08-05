Mardin'de Engelli Gençler Teraryum Atölyesinde Bir Araya Geldi

Mardin'de "Engelsiz Mardin" sloganıyla down sendromlu ve işitme engelli gençler, "Hayal Dünyası Teraryum Atölyesi ile Hayat Buluyor" projesi kapsamında bir araya geldi.

Engelli vatandaşların önündeki engelleri tek tek kaldıran Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı (MBŞB) Kadın Politikalar Daire Başkanvekili Uzm. Dr. Mehtap Bingül ve daire başkanları ile birlikte down sendromlu ve işitme engelli gençlerle birlikte "Hayal Dünyası Teraryum Atölyesi ile Hayat Buluyor" projesi kapsamında bir araya geldi. Engelli gençler için açılan Down Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte teraryum fanuslarını hazırlayan engelli genç ve çocuklar, protokol üyeleri ile birlikte fanuslara toprak koyup birlikte dekorasyon çalışması yaptı. Etkinlik, Engelsiz Sanat Korosu'nun söylediği şarkılarla devam etti.

"Mutlu bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz"

Mardin'de tüm engelleri geride bırakarak mutlu bir şehir inşa etmek istediklerini belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Yerel yönetici olarak göreve başladıktan sonra bu 1,5 yılda 'Engelsiz Mardin' sloganıyla Mardinimizdeki özel eğitimli çocuklarımız ve engelli vatandaşlarımızın konu olarak alındığı bazı projeler uyguluyoruz. Bugün de teraryum atölyesi düzenledik. Engelsiz Mardin projesi kapsamında şehrimizin protokolündeki mesai arkadaşlarım, eşleri, çocuklarıyla beraber burada özel eğitim alan yavrularımızla 'Engelsiz Mardin' projesinin bir ayağı olan bu atölyede bir araya geldik. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Çünkü biz Mardin'deki engelli yavrularımızı bu projenin içerisinde düşündük ve hep beraber 'Engelsiz Mardin'i oluşturuyoruz. Mardin, engelli vatandaşlarımızın da mutlu olduğu bir şehir olma yolunda ilerliyoruz. Son 1.5 yıldır hep diyoruz ya şehrin gelen misafirlerinde dört katı bir artış var. Şehir esnaflarının yüzü gülüyor, yatırımcıların yüzü gülüyor, aileler mutlu. Bu mutluluğa engelli vatandaşlarımız da katkı sağlıyor. Onlar da mutlu oluyorlar, biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Yaptıkları çalışmaları ailelerine gösteren engelli gençler mutluluklarını dile getirdi. - MARDİN