Mardin Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti
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Mardin Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Midyat İlçe Teşkilatında çalışan temizlik işçisi, bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine teslim etti.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Midyat İlçe Teşkilatında çalışan temizlik işçisi, bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine teslim etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Midyat İlçe Teşkilatında çalışan temizlik işçisi Ahmet Koçer, sabah saatlerinde temizliğini yaptığı sırada 8 bin 500 lira buldu.

Koçer, daha sonra parayı Midyat İlçe Teşkilat Müdürü Kasım Uçar'a teslim etti. Durumdan haberdar olan paranın sahibi Murat Akıncı'ya, Midyat İlçe Teşkilat Müdürü Kasım Uçar parasını teslim etti.

Kuaför Akıncı, sabah iş yerine gittiği sırada parayı kaybettiğini belirterek, "Parayı bulup bana ulaştırdığı için Ahmet Koçer'e teşekkür ederim. Allah kendisinden razı olsun." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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