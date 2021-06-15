Maraşlı Hurdacı kim? Hakan Boyav kimdir, kaç yaşında?

Payitaht Abdülhamid dizisinden tanıdığımız Hakan Boyav, şimdilerde ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı' da Hurdacı rolünde. Maraşlı' nın yayınlanan yeni bölümlerinde yer alan Hakan Boyav hayat verdiği hurdacı rolüyle dikkat çekti. Türk dizi ve sinema oyuncusunun hayatı merak ediliyor. Peki, Maraşlı Hurdacı kim? Hakan Boyav kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde!

Payitaht Abdülhamid dizisinden tanıdığımız Hakan Boyav, şimdilerde ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı' da Hurdacı rolünde. Maraşlı' nın yayınlanan yeni bölümlerinde yer alan Hakan Boyav hayat verdiği hurdacı rolüyle dikkat çekti. Türk dizi ve sinema oyuncusunun hayatı merak ediliyor. Peki, Maraşlı Hurdacı kim? Hakan Boyav kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde!

MARAŞLI HURDACI KİM?

ATV'nin sevilen dizilerinden Maraşlı' da hurdacı rolünde oynayan Hakan Boyav' dır.

Hurdacı;

Yıllar evvel hurdacılık yapmaya başlamış ve gittikçe zenginleşmiş. Bencil, merhametsiz, kaba saba bir adam ama esprili de bir tarafı var kendince. Hurdacılığı artık paravan olarak kullanıyor. Asıl işi para aklamak. Pis işler yapan kim varsa soluğu onun yanında alıyor.

HAKAN BOYAV KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de doğan Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Hakan Boyav, 1974 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kurum ekibinde görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başladı.

Şimdilerde ATV'nin dizilerinden olan Maraşlı da "Hurdacı" rolünde yer almaktadır.

Filmografi

Rol aldığı filmler

2004 Bir Aşk Hikayesi Hüsnü

2005 Hırsız Var! Muammer

2007 Barda Patlak Osman

Hayattan Korkma Bedrettin

2008 Vali Korcan

2009 Black Field Türk komutan

The International Ahmet Sunay'ın koruması

2010 Ejder Kapanı Muhabir

2011 Ay Büyürken Uyuyamam Hüsam

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm Kolsuz Ahmet

2017 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü Ayıboğan

Televizyon

2003 Asmalı Konak Ahmet

2004 Arapsaçı Remzi

Seher Vakti Avni

2005–2007 Hırsız Polis Kaporta Yakup 50 bölüm (1–50)

2006 Fırtına

2007 Dağlar Delisi Aydın Bey

Duvar Selim

2008 Kalpsiz Adam Şoför Seyfi

Gece Gündüz Hayalet İrfan

2009–2011 Hanımın Çiftliği Berber Reşit 70 bölüm (1–70)

2011–2014 Kurtlar Vadisi Pusu Kara 103 bölüm (129–232)

2014 Beyaz Karanfil Salih Yılmazsoy 6 bölüm (1–6)

2016 Kış Güneşi Kadim 18 bölüm (1–18)

2017 Payitaht Abdülhamid Mahmud Celâleddin Paşa

2021 Maraşlı- Yavuz İnce (hurdacı)

ÖDÜLLERİ

1987Çiçek Çölü

1995En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu The Good

2004En İyi Yönetmen Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Adaylık 2007 Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Barda

Kazandı 2016 Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülü En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Kış Güneşi

Adaylık 2020 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Payitaht Abdülhamid

HAKAN BOYAV KAÇ YAŞINDA

Hakan Boyav, 1964 doğumlu olup 57 yaşındadır.