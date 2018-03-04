Maraş Savunmasının Kahramanı Yeniceli Mehmet Ağa Anıldı

Maraş Savunması'nın Darendeli kahramanı Yeniceli Mehmet Ağa, Darende'de çeşitli etkinliklerle anıldı.

1919 yılının Aralık ayında, o dönem Sivas'ın ilçesi olan Darende'den gönüllü 120 kişilik grubuyla yola çıkıp Maraş Savunması'na katılan ve şehitlerin ailelerinin geçimini üstlenen Yeniceli Mehmet Ağa, vefatından 81 yıl sonra bir dizi etkinlikle anıldı. Yeniceli Mehmet Ağa'nın ve 120 kişilik grubunun kahramanlıklarını anlatan 'Madalyasız' adlı romanın yazarı Mehmet Uluğtürkan'ın 4 ayrı konferans verdiği etkinlikler kapsamında, öğrenciler de tiyatro gösterisi yaptı. Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve protokol üyeleri Yeniceli Mehmet Ağa'nın mezarını ziyaret etti.

Şehit ailelerine 40 yıl baktı

Anma etkinlikleri, yazar Mehmet Uluğtürkan'ın gündüz 3 okulda verdiği konferansla başladı. Okullarda öğrenciler ve öğretmenlere seslenen Uluğtürkan, Yeniceli Mehmet Ağa ve 120 kişilik grubunun kahramanlıklarını anlattı. Ardından Kaymakam Enver Hakan Zengince, Cumhuriyet Savcısı Cesur Sunar, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Dengir Maden, Jandarma Komutanı Özkan Topal, Garnizon Komutanı Murat Köse, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve diğer bürokratlar ile vatandaşlar, Yeniceli Mehmet Ağa'nın Yenice köyündeki mezarını ziyaret etti. Mehmet Ağa'nın torunları Mehmet Yücel, Nuri yücel ve Osman Yücel'in de katıldığı ziyarette, İlçe Müftüsü Nurullah Birlik Kur'an okudu.

İlgi büyük oldu

Akşam da Darende Kaymakamlığı tarafından tüm ilçe halkına yönelik olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Toplantı Salonu'nda Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, bürokratlar, öğretmenler, polisler, askerler, vatandaşlar, öğrenciler ve Yeniceli Mehmet Ağa'nın torunlarının katıldığı etkinlikte, yazar Mehmet Uluğtürkan konferans verdi.

Büyük ilgi gören etkinlikte Mehmet Uluğtürkan, Mehmet Ağa ve adamlarının gönüllü olarak Mustafa Kemal Paşa'nın emrine girdiklerini, verilen emir üzerine Fransız işgaline karşı gerçekleşen Maraş Savunması'nda görev aldıklarını anlattı. Yeniceli Mehmet Ağa'nın gönüllü savaşçılara "Şehit olursanız, ailelerinize 40 yıl boyunca ben bakacağım" dediğini, kendisi ve ölümünden sonra çocukları ve torunlarının bu sözü tuttuğunu vurgulayan Uluğtürkan, bunun dünyada emsali görülmemiş bir vefa olduğunu kaydetti. Mehmet Uluğtürkan, Yeniceli Mehmet Ağa'nın savaştan sonra iftira sonucu idama mahkum edildiğini, Kılıç Ali'nin müdahalesiyle gerçeğin ortaya çıktığını belirterek, "Mehmet Ağa, ilerleyen yıllarda teklif edilen İstiklal Madalyası'nı 'Ben bunları madalya için değil vatan için yaptım' diyerek reddediyor. Kendisinin hayatını anlattığımız romana bu nedenle 'Madalyasız' adını verdik" dedi.

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise konuşmasında, Yeniceli Mehmet Ağa'nın önderlik ettiği 120 yiğit insanın anısının yaşatılması ve kahramanlıklarının yeni nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Konuşmasında, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı operasyonuna da değinen Zengince, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin verildiği yıllar ile günümüz şartları arasında benzerlik olduğunu belirtti. Zengince, "Bu millet, daha nice Mehmet Ağa'lar yetiştirecek güçtedir" şeklinde konuştu.

Darende belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser de, "Biz vatan için Ölmeye her zaman hazırız bu ecdatların torunlarıyız hiç çekinmeden canımızı feda ederiz" diye konuştu.

Yeniceli Mehmet Ağa'nın torunlarının duygu dolu anlar yaşadığı etkinlik, lise öğrencilerinin kısa bir tiyatro gösterisi eşliğinde İstiklal Marşının okumasıyla sona erdi. Ardından Mehmet Uluğtürkan, 'Madalyasız' adlı romanını imzaladı. - MALATYA