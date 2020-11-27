Mantı tarifi... Mantı nasıl yapılır? En lezzetli mantı tarifleri

Mantı tarifi ile mutfakta harikalar yaratmak ister misiniz? Klasik mantı tarifi, hingel tarifi, sosyete mantısı tarifi, pratik mantı tarifi, hazır mantı tarifi İşte evde kolayca pratik yapabileceğiniz mantı tarifleri

Mantı tarifi ile mutfakta harikalar yaratmak ister misiniz? Klasik mantı tarifi, hingel tarifi, sosyete mantısı tarifi, pratik mantı tarifi, hazır mantı tarifi İşte evde kolayca pratik yapabileceğiniz mantı tarifleri... Mantı sosları, mantı sosu tarifi, mantı çorbası tarifi, mantı tarifi, mantı hamuru tarifi ve manti hamuru tarifi gibi özel seçeneklerle mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. Özel mantı tarifleri ile eşsiz menler hazırlayarak misafirlerinize tadı damakta kalacak lezzetler sunabilirsiniz. İşte en güzel mantı tarifleri…

MANTI NASIL YAPILIR?

Hamuru için;

Unu karıştırma kabına alın. Orta kısmını açıp yumurtayı ekleyin. Yumurtayı una yedirerek suyu azar azar ekleyin. Tüm malzemeyi toparlanana kadar karıştırın.

Toparlanan hamuru mutfak tezgahına alın. Özleşene kadar, bastırarak yoğurun. Ardından üzerini örtüp 10 dakika dinlendirin.

İç harcı için;

Kuru soğanı rendeleyin. Kıyma, tuz, karabiber ve soğanı bir kapta karıştırın.

Hazırladığınız hamuru iki bezeye ayırın. Hamurları, unlanmış mutfak tezgahında bir merdaneyle yuvarlak şeklinde açın.

Hamuru iki parmak kalınlığında önce boyuna, sonra enine keserek küçük kareler elde edin. Aynı işlemi diğer hamur bezesine de uygulayın.

Karelerin orta kısmına kıymalı harçtan yerleştirin. Uç kısımlarını karşılıklı olarak kapatıp orta noktada birleştirin.

Et suyunu kaynatın. Mantıları kaynar suda 8- 10 dakika haşlayın. Haşlanan mantıları, kevgirle süzüp servis tabağına alın.

Sosu için;

Tereyağı eritin. Biber salçasını katıp 2- 3 dakika kavurun. Naneyi ekleyip karıştırın. Mantıyı haşladığınız et suyundan ekleyip sosun kıvamını açın.

Servis tabağına aldığınız mantının üzerine çırpılmış yoğurt ve hazırladığınız sostan ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

TAVUKLU ŞİŞ MANTISI

Bugün ne pişirsem diye düşünenler için tavuklu şiş mantı tarifini hazırladık. Lezzetli bir tarif arıyorsanız evinizde kolayca pişirebileceğiniz tavuk şiş mantı yemeğini hazırlayabilirsiniz.

TAVUK ŞİŞ MANTISI YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

4 yemek kaşığı çırpılmış yoğurt

3 adet yufka1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı toz acı biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

Yarım çay kaşığı

Toz biber

Bir çay kaşığı pul biber

TAVUK ŞİŞ MANTI YEMEĞİNİN HAZIRLANIŞI

Tavukları küp küp doğrayalım.

Tereyağı ve sıvı yağ eklenen tavada tavukları pişirelim.

Pişirilen tavuğa, toz biber, tuz ve karabiber ekleyelim.

Tavuk piştikten sonra ocaktan alalım.

Bu aşamadan sonra yufkayı hazırlamaya başlayalım.

Yufkaları şişlerin enine olacak şekilde keselim.

Şiş yardımıyla yufkayı rulo haline getirelim.

Yapışması için sonunda fırça ile su sürerek kapatalım.

Şişi yufka rulosunun içinden çekerek çıkartalım.

İçi boş kalan yufkaları bir parmak genişliğinde keselim.

Sonra yufkaları kızgın yağ içerisine atalım ve altın sarısı renk tonuna dönene kadar kızartalım.

Kızarmış yufkaları bir tabağa alalım.

Üzerine çırpılmış yoğurt ve sotelenmiş tavuğu serelim.

Son olarak da tere yağında kızartılan nane, pul biber ve toz biber üzerinde gezdirelim.

Servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

HİNGEL MANTISI TARİFİ | HİNKALİ MANTISI

Her yörede farklı isimlerle bilinen hingel; metez ve çerkez mantısı olarak da karşımıza çıkıyor. Mantıyı çok sevenler, bu tarife bayılacak. Peki, evde kolayca hingel mantısı nasıl yapılır? İşte hingel mantısı tarifi...

Her yörede farklı isimlerle anılan hingel, bir mantı çeşididir. Özellikle, Erzum yöresine ait olduğu bilinen hingel, Sivasta da çok yapılmaktadır.

Daha çok metez ve çerkez mantısı olarak bilinen hingel mantısı, diğer mantılara göre daha büyük oranda yapılmaktadır. Hingel mantısını isterseniz patatesli ya da sade yapabilirsiniz.

Biz bu tarifimizde sizin için kıymalı versiyonunu paylaştık. Kolayca şekil verebileceğiniz ve evdeki malzemeleriniz ile hemen hazırlayabileceğiniz hingel mantısı için malzemeleri paylaşıyoruz.

HİNGEL MANTI TARİFİ

Farklı yörelerin mantılarını sevenler için hingel mantısı tarifini paylaşıyoruz. Hingel mantısını evinizde yapmak oldukça basit. İşte malzemeler...

Malzemeler;

-2 su bardağı su

-3 yumurta

-1,5 tatlı kaşığı tuz

-5-6 su bardağı kadar un (Sert bir hamur haline gelenine kadar un ekleyin.)

İç harcı için;

-Yarım kilo kıyma

2 tane ince doğranmış soğan

-Bir tutam maydanoz

-Tuz-Karabiber

-Pul biber

HİNGEL MANTI NASIL YAPILIR?

Hamuru için tüm malzemeyi sert bir hamur haline gelene kadar yoğuralım.

Üzerine nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlenmeye bırakalım.

İç malzemesi için tüm malzemeleri rondoda çekelim.

Daha sonra yarım saat dinlendirdiğiniz hamuru oklava yardımı ile açalım.

Su bardağı ile yuvarlak şekillerde keselim.

Elinize alıp ortasına 1 yemek kaşığı hazırladığınız iç harçtan koyup, iki parmağınızı kullanarak sağ ve sol kenarlarından kıvıralım.

Dilerseniz poğaça gibi kapatabilir ya da kare kesip üçgen şekil verilebilir.

Daha sonra tuzlu suda haşlayalım.

Sarımsaklı yoğurtla ve tereyağlı sos ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

SOSYETE MANTISI TARİFİ

Fırında mantı hiç denediniz mi? Sosyete mantısı tarifi ile daha önce deneyimlemediğiniz bir tadı tatmış olacaksınız. Pratik bir lezzet olan sosyete mantısı tarifi sofralarınızın yeni favorisi olacak. İşte enfes sosuyla iştahınızı kabartacak sosyete mantısı tarifi…

Sosyete mantısı tarifi, mantı denildiğinde aklına sadece haşlama mantı gelenler için yeni bir tat olacak. Fırında yapılan sosyete mantısı tarifi sarımsaklı yoğurdu ve özel sosu ile damaklarınızda unutulmaz bir tada dönüşecek. Basit tarifi ve uygun fiyatlı malzemeleri ile deneyebileceğiniz sosyete mantısı tarifine hemen göz atabilirsiniz.

Sosyete mantısı tarifi ile yemek yapmaya zaman bulamamaktan artık şikayet etmeyeceksiniz. Önemli bir misafiriniz gelecek ama hazırlık yapmaya vakit bulamıyorsanız, sosyete mantısı tarifi enfes görünümü masanın en ağır yemeği olmaya aday. İşte sosyete mantısı tarifi…

Malzemeler

-3 yaprak yufka

-300 gram kıyma

-2 adet soğan

-Tuz,

karabiber,

pul biber

-Yarım çay bardağı su

Sosu için

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-Pul biber

Sarımsaklı yoğurt

SOSYETE MANTISI NASIL YAPILIR? SOSYETE MANTISI NASIL KIZARTILIR?

Öncelikle yufkaların hepsini dörder parçaya bölelim.

Bir bardak suyun içine bir miktar sıvıyağı ekleyin, yufkaların her katına sürelim.

İçini hazırlamak için soğanları doğrayın, baharatlar ve kıyma ile birlikte yoğuralım.

Yufkanın içine içinden bir miktar koyun, gül böreği şeklini verin ve en üst kısmına fırça yardımı ile sıvıyağ sürelim.

Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında mantıları pişirin. Üzeri için; biber salçasını yağda kavuralım.

Mantıların üzerine sarımsaklı yoğurt dökelim. Sonrasında sos ve pul biber ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

EVDE MANTI TARİFİ

Mantı, en çok ilgi gören tariflerden biri. Vazgeçilmez yöresel lezzetler arasında bulunan mantı tarifini sizinle paylaşıyoruz. Peki mantı nasıl yapılır? İşte mantı tarifi...

Mantı, özellikle Tatar kültüründen günümüze kalan yiyeceklerdendir. Kıymanın ve soğanın aromasını veren mantı yemeği ülkemizde en çok Kayseri ve Eskişehir illerinde tüketilmektedir. Peki mantı nasıl yapılır? Siz de evde kolayca mantı hazırlayabilir, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte mantı tarifi...

Malzemeler:

-1,5 su bardağı un

-1/4 su bardağı su

-1 adet yumurta

Harcı için:

-200 gram kıyma

-1 adet kuru soğan

-1 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı karabiber

Mantıları haşlamak için:

-4 su bardağı et suyu

Sosu için:

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-1 tatlı kaşığı nane,

1 su bardağı et suyu (mantının haşlama suyundan kullanabilirsiniz)

Üzeri için:1 su bardağı yoğurt

Püf noktası:

Unu azar azar kıvamına göre ilave edin. Piyasada satılan unların sertlik derecesi farklı olduğu için kıvamına gelmesi için eklemeniz gereken un miktarı değişebilir.

MANTI NASIL PİŞİRİLİR? MANTI KAÇ DAKİKA PİŞİRİLİR?

Unu karıştırma kabına alın. Yumurtaları içine kırın. Tuz ve biraz su koyup hamuru yoğurun. Hamuru biraz dinlendirip büyük bir şekilde açın. Orta boy kareler kesin. Tencereye sıcak su koyun. Biraz tuz ekleyip kesmiş olduğunuz mantı hamurlarını katıp haşlayın.

Üzeri için, soğanları doğrayıp sıvıyağ ile tavada kavurun. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Pişen mantı hamurlarını servis tabağına alın.

Sarımsağı rendeleyip yoğurt ile karıştırın.

Hamurların üzerine yoğurdu dökün. Yoğurdun üzerine kıymalı harcı koyun.

Domates salçası ve biber salçasını sıvıyağ ile tavada kavurup mantının üstüne döküp servis edin.

Afiyet olsun...