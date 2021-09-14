Mansur Yavaş'ın aldığı ödüle laf eden Melih Gökçek'i 2012 yılında yaptığı paylaşım zora soktu - Haberler
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Mansur Yavaş'ın aldığı ödüle laf eden Melih Gökçek'i 2012 yılında yaptığı paylaşım zora soktu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika
Mansur Yavaş'ın aldığı ödüle laf eden Melih Gökçek'i 2012 yılında yaptığı paylaşım zora soktu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği '2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'nü kazandı. Yavaş'ın kazandığı ödülü küçümseyen eski başkan Melih Gökçek'in ise 2012 yılında aynı ödüle aday gösterildiği ancak kazanamadığı ortaya çıktı. Gökçek de ödülü kazanamamasına rağmen aday gösterilmesini övünerek paylaşmıştı.

Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü, anlatımlar, mapping gösterisi ve konserlerle kutlandı. Gençlik Parkı'nda düzenlenen kutlamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanları Vakfı (City Mayors Foundation) tarafından düzenlenen 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandığı açıklandı.

"BU BAŞARI 6 MİLYON ANKARALININ"

Vatandaşların alkışları arasında sahneye çıkan Yavaş, "Sevgili hemşehrilerim, biraz önce İngiltere'den açıklanmış. Tabii son derece mutlu olduk. Ama bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralının. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum." dedi.

GÖKÇEK KÜPLERE BİNDİ

Mansur Yavaş'ın ödüle layık görülmesinden en çok rahatsız olan isim ise Melih Gökçek oldu. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Gökçek, "Güldürmeyin insanları... Beypazarını 5 senede 21 sıra gerilettiği DPT raporlarıyla tescillenen, dünya küresel şehirler sıralamasında Ankara'yı 32 senede 10 sıra geriye düşüren Mansur '2021 Danya Belediye Başkanı Başkent Ödülü' kazanmış. Ödülün adıyla bile sizle dalga geçmişler" ifadelerini kullandı.

2012'DEKİ PAYLAŞIMI ZORA SOKTU

Gökçek bir paylaşımında ise "Dünya belediye başkanı diye abartılan seçimin aslı Asya ülkeleri bazında" sözlerine yer vererek bir de görsel paylaştı. Ancak Gökçek'in 2012 yılında yaptığı bir paylaşım ise çok geçmeden sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mansur Yavaş'ın aldığı ödüle laf eden Melih Gökçek'i 2012 yılında yaptığı paylaşım zora soktu - Haberler
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