Manisa Özel'den Cumhurbaşkanına Önce Kendi Adalarına Sahip Çık

Özel'den CumhurbaşkanınaÖnce kendi adalarına sahip çık



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'den Sevakin Adası'nı istemesiyle ilgili de konuşan CHP Milletvekili Özel, Cumhurbaşkanı Sudan'a gitmiş, Sudan Cumhurbaşkanı'nı yere göre sığdıramıyor. Aslında Sudan Cumhurbaşkanı bir darbeci, kanlı bir darbeyle gelmiş. Bütün muhalefeti tasfiye etmiş. Ülkesini ortadan ikiye böldürmüş bir diktatör. Sonra da dönüp ondan bir istekte bulunuyor. Sudan'ın darbeci Cumhurbaşkanı'na 'Bu adayı bize verin, restore edelim' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı her kuşu tuttun, leylek mi kaldı Sevakin Adası'nı istiyorsun. 18 tane ada verdin Yunanistan'a. Bizim adalarımıza Yunanlılar belediye başkanı seçiyorlar. Sen bu adaları Yunanistan'dan isteyeceğine, o adalarda turizm yapacağına elindeki adaları Yunanistan'a kaptır, ondan sonra çık Sudan'dan ada talep et. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Diktatörün birine gitmiş, ondan ada istiyor. Onun yerine Türkiye'nin hakkı olan adalar için duruş göster. Ondan sonra Sudan'ın Sevakin Adası'na sıra gelsin. Önce kendi adalarına sahip çık diye konuştu.