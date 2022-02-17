Manisa elektrik kesintisi! 17-18 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Şubat Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

17.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ MENDERES CADDESİ, UYSAL SOKAK, FİDAN SOKAK, SELVİ SOKAK, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ (TR-27 FUTBOL SAHASI YANI )

17.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YENİ MAHALLEYE BAĞLI 4716-4720-4726-4741-4728 SOKAKLAR

17.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMIÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU

17.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ

17.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5020-4843-5022-5024-5028-5019-5017-5015-5014-5013-5012-5018-5112 SOKAKLAR

17.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ADNANMENDERS MAHALLESİ 106, 108, 116, 112, 120, SOKAKLAR VE TURGUTLU CADDESİ

17.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE FIRAT CD. BOZDAĞ CD. PAŞA SK. YEŞİLIRMAK SK. VE AYDIN SK.

17.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE FIRAT CD. BOZDAĞ CD. EDİSON SK. AĞRIDAĞI CD. VE YILDIRIM SK.

17.02.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI YUKARI GÜLLÜCE MAHALLESİ

17.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BAYINDIRLIK MAHALLESİ GEDİZ MAHALLESİ 2013-2017-1352-1352-1363-1400-1409-1012-1018-1009-1016-1018-1006-1003- VERİCİLER

17.02.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE SON SOKAK VE SUBAŞI MAHALLESİ SON SOKAK DEVAMI VE CİVARLARI.

17.02.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI PAZARKÖY MEVKİİNDE BULUNAN CEVDET ÖZKOYUNCU, İBRAHİM ÇELİKKAYA, EMİN TUĞRUL ÖZEL TRAFOLARI

17.02.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI YILMAZ MAHALLESİ VE KARAPINAR MAHALLESİ ARASINDA BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, OPERATÖR BAZ İSTASYONLARI VE TİCARETHANELER

17.02.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DURASILLI MAHALLESİNE BAĞLI SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU ÖZEL TRAFOSU

17.02.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, SABANCI MEVKİİ TR-1/2 TRAFOSU, BESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.

17.02.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN TÜMÜ, YILDIRIM MAHALLEİ VE YEDİEYLÜL MAHALLESİNİN BİR KISMI, DAŞKAN TARIM VE MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, ATATÜRK MAHALLESİNİN KAPALI PAZAR YERİ VE CİVARLARI.

17.02.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALBAYRAK MAHALLESİNİN; SART, KEMERLİ, KAMALI, KOYUN, İNAN, PEHLİVAN, NİŞANCILAR SOKAKLARI VE CİVARLARI.

17.02.2022 13:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE FIRAT CD. GÜLSEREN SK. VE BOZDAĞ CD.

17.02.2022 13:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAÇAĞIL MAHALLESİ

17.02.2022 13:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ERGENEKON MAHALLESİNİN; AHMET HAMDİ, İSMAİL KIRDAR SOKAKLARI VE CİVARLARI.

18.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMIÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU

18.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ

18.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5020-4843-5022-5024-5028-5019-5017-5015-5014-5013-5012-5018-5112 SOKAKLAR

18.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ADNANMENDERS MAHALLESİ 106, 108, 116, 112, 120, SOKAKLAR VE TURGUTLU CADDESİ

18.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BEBEKLİ MAHALLESİ AHMETAGALAR SOKAK

18.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BAYINDIRLIK MAHALLESİ GEDİZ MAHALLESİ 2013-2017-1352-1352-1363-1400-1409-1012-1018-1009-1016-1018-1006-1003- VERİCİLER

18.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HATIPLAR MAHALLESİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI

18.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI İSTİKLAL MAHALLESİ, EREN BÜLBÜL SOKAĞININ BİR KISMI, BOZKURT MAHALLESİNİN; TUNÇ, NİŞANCILAR SOKAĞI, ÖZYURT MAHALLESİNİN; ŞEHİTLER YOLU, GÖKSU, KARANFİL, PİYALEOĞLU, ZAFER, CEYLAN SOKAKLARI VE CİVARLARI

18.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM DİVAN MAHALLESİ TR-19 ( D- KOLU İSTİLAL CAD, ŞEHİT PİLOT BAHRİ ÖNSER CAD )

18.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMA MAHALLESİ TR-33 ( A- KOLU İSTİKLAL CAD )

18.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM NAKIPAĞA VE CUMA MAHALLELERİ TR-32 ( A-B- KOLU HACI ETHEM BÜKE CAD, FEVZİ PAŞA CAD. )

18.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMA MAHALLESİ TR-31 ( A-B- KOLU ÇAMLICA SK, YAĞMUR SK. )

18.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEŞEYLÜL MAHALLESİ TR-28 ( D- KOLU HALİL ZEYBEK CAD).

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