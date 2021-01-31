Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı
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Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı

31.01.2021 22:29 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:24

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü bulunan 4 gençten 3'ünün başından vurularak birinin de boynunun kırılarak öldürüldüğü tespit edildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde jandarma tarafından aynı yerde 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

Ova yolundan traktörle geçen bir çiftçinin fark etmesi sonucu olay yerine Ahmetli Jandarma ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri intikal etti. Yapılan incelemelerde 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE TÜFEK BULUNDU

Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaparken 4 yakın arkadaşın cenazeleri Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde tek kırma diye bilinen bir adet tüfek bulunduğu iddia edilirken Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ahmetli İlçe Jandarma ekipleri soruşturma ağını genişletti.

22 YAŞINDAKİ GENCİN BOYNU KIRILMIŞ

Olay yerinde yapılan incelemede 3 erkek şahsın av tüfeği ile baş kısmına vurulduğu Muharrem Zengin'in ise bedeninde delici, kesici veya silahla vurulmuş bir izin olmadığı boynunun kırılmış olduğu tespit edildi. Ayrıca olayda kullanıldığı öngörülen av tüfeğinin ruhsatsız olduğu ve olay yerinde hayatını kaybeden Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi.

Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı

TRANZONSPORLU MEHMET ZENGİN'İN YEĞENİ

Olayda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu öğrenildi.

Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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