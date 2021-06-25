Manisa'da 'En iyi narkotik polisi anne' toplantısı yapıldı

Manisa'da, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi, anneler aracılığı ile uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi hedeflenen "En İyi Narkotik Polisi Anne"...

Manisa'da, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi, anneler aracılığı ile uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi hedeflenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle ilgili seminer düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından annelerin bilinçlendirilerek anneler aracılığı ile uyuşturucu kullanımının erken tespit edilmesi ve çocukların bağımlılığa yakalanmadan uyuşturucudan kurtarılması için hazırlanan "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminerde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve paydaş sivil toplum kuruluşları tarafından sunumlar yapıldı. Yapılan sunumlarda madde bağımlılığına sürüklenen insanların ve çevresindekilerin yaşadıklarına zorluklara ve madde bağımlılığından kurtulmanın güçlüğüne değinildi. Öte yandan sunumlarda uyuşturucuyla mücadelede en iyi yöntemin çocukların madde bağımlığına yakalanmadan müdahale edilmesi konusuna dikkat çekildi.

Projede özellikle ev kadını olan annelere ulaşılması ve bilgilendirmeler yapılarak çocuklarındaki bir takım anormal değişimleri gözlemlemeleri ve uyuşturucu kullanımı şüphesi varsa da harekete geçirilmesi hedefleniyor.

Vali Karadeniz Manisa'da yapılan başarılı operasyonları rakamlarla anlattı

Seminerde konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Kurum ve kuruluşlarımız yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu metruk olduğu tespit edilen 584 binanın 373'ünün yıkımı gerçekleştirilmiş. 109 metruk bina güvenli hale getirilerek kalan binaların yıkım onarım ve rehabilitasyon çalışmaları devam etmektedir. Riskli olarak tespit edilen 17 parka kamera sistemi kurulumu yapılarak bu alanların güvenliği sağlanmıştır. İlimiz genelinde aydınlatması olmayan ya da aydınlatması zayıf olan sokak ve park alanlarında 2074 adet sokak lambası faal hale getirilmiştir. 2021 yılı içerisinde kolluk kuvvetlerinin ilimiz genelinde yapmış olduğu başarılı çalışmalar neticesinde 12 bin 446 gram esrar, bin 55 adet sentetik hap, 28 bin 57 gram bonzai, 1999 kök kenevir bitkisi, 56 gram eroin, 100 gram kokain, 71 gram Aftyon sakızı, 30 bin 383 adet sentetik ecza maddesi, 7 bin 415 gram metanfetamin, 89 skunk maddesi, 1 milyon 182 bin 500 kök haşaş bitkisi ele geçirilmiş. Ayrıca meydana gelen bin 437 narkotik kaçakçılığı olayında 2 bin 87 şahıs yakalanarak bunların 182'si tutuklanmıştır" dedi.

"Daha çok anneye ve hedef kitleye ulaşmalıyız"

Uyuşturucu ile mücadelede ailenin katkısının büyük olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, "Yapılan araştırmalarda uyuşturucu ile mücadelede ailenin katkısı büyük önem arz etmektedir. Özellikle annelerimizin bu konuda bilinçli olması yürütülen mücadelenin başarıya ulaşması açısından önemli bir faktördür. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'En iyi narkotik polisi anne' projesi faaliyete geçirilmiştir. Projenin amacı uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk ve ergen iletişimi, bağımlılık sorununa çözüm yolları ve önerileri konularında anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi, anneler aracılığı ile uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesidir. Yapılan anketlerde uyuşturucu bağımlısı bireylerin annelerinin yüzde 90 oranında ev hanımı olduklarının tespit edilmesiyle uyuşturucu madde kullanımına yönelik önleyici faaliyetler bütününün mikro bazda hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Annelerin çocuklarında meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişiklikleri fark ederek analiz bilinciyle çocuk ve gençlerde uyuşturucu bağımlılığının büyük oranda önüne geçileceği ön görülmektedir. Tüm paydaş kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile 'En iyi narkotik polisi anne' projesinin sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesiyle daha çok anneye ve hedef kitleye ulaşmalıyız" diye konuştu.

Önleyici olmanın uyuşturucu ile mücadelede büyük bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekleyen Vali Karadeniz, "Kolluk güçlerimiz ve adli mercilerimiz ne kadar mücadele ederse etsinler, bu konuda tedavi merkezlerimiz ne kadar gelişmiş olursa olsun uyuşturucuyla mücadelede en etkili faktör önleyici olabilmekten geçiyor. Henüz bağımlılık yapan bir maddeyi bırakma iradesi gösteremeyen bir kişiye bu maddeyi bıraktıracak bir tedavi yöntemi icat edilmemiştir. İstemeyen bir kişiye değil bağımlılık yapan maddeyi tütün kullanımı varsa sigara kullanımını bile bıraktıramazsınız. Dolayısıyla önleyici olmak oldukça önemli. Risk faktörü taşıyan ailelerde bu çalışmalarımızı daha fazla yoğunlaştırarak önleyici olmanın yollarını aramalıyız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı