Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
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Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

13.01.2021 03:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 03:22
Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bulunan O.K'ye ait evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, pet şişeler ve 220 litrelik fıçılar içerisinde toplam 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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