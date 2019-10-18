Manavoğlu son yolculuğuna uğurlandı

18.10.2019 12:27

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Prof. Dr. Osman Manavoğlu(71), son yolculuğuna ikinci evi olarak gördüğü üniversiteden uğurlandı.



BUÜ Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi eski Başhekimi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Osman Manavoğlu, Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Antalya'ya gönderildi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, farklı fakültelerin dekanları, akademisyenler, hemşireler, personel, Manavoğlu ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.



"Güzel insanlar yetiştirdi"



Törende yaptığı konuşmada Prof. Dr. Osman Manavoğlu ile 90'lı yıllarda tanıştıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, o yıllardan sonra kendisi hakkında sürekli iyi cümleler duyduğunu belirtti. Manavoğlu'nun doğru, iyi ve güzel bir hayat sürdüğünü aktaran Rektör Kılavuz; "Benim bildiğim kadarıyla hocamız doğru işler yaptı. Güzel insanlar yetiştirdi. Hastalara şifa vermek için elinden gelen tüm gayreti gösterdi. Çok dua aldı. Dünya bir han ve biz bu hanın yolcularıyız. Önemli olan bu yolculuğun huzurla, mutluluklar, sükün ve dinginlikle ebediyete doğru uzamasıdır. Bu sebeple hocamıza hizmetlerinden dolayı şükran ve minnetlerimizi arz ediyorum. Rabbimden mekanının cennet olmasını diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum" diye konuştu.



"Saygılı ve mesleğini seven bir hekimdi"



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise yaptığı konuşmasında Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bir ulu çınarını daha kaydettiğine işaret etti. Manavoğlu'nun 40 yılı aşkın bir süre üniversiteye hizmet ettiğinin altını çizen Dekan Kaya; "İnanın elinden gelseydi geceleri bile burada kalmaktan geri durmazdı. Kendisi ile bir hekim ve insan olarak ilişkilerimiz vardı. Birbirimizi severdik ve kendisini iyi tanırdım. Çok saygılı bir hekimdi. Hekim arkadaşlarına çok değer verirdi. Yurtseverdi, vatanseverdi, milletini severdi. İnandığı gibi yaşamak isterdi. Yaşantısından asla taviz vermedi. Tabii ki hocam bu süre içerisinde çok büyük başarılara da imza attı. Bunlardan en dikkat çekeni de yetiştirdiği insanlardır. Bugün Türkiye'nin her tarafına yayılmış olan önemli onkologlar hocamızın öğrencileridir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



50 yıllık dostluk



Törene katılan BUÜ eski Rektörlerinden Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran da Manavoğlu ile 1967 yılında İstanbul Üniversitesi'nin kantininde tanıştıklarını söyledi. 50 yılı aşkın bir süredir dostlukları bulunduğunu vurgulayan Yurtkuran, "Dün akşam şöyle bir düşündüm. Birbirimize hiç kötü söz söylememişiz. Çok iyi bir insandı. Hastaları ile bütünleşirdi. Bir müddet sonra hastaları ailesinden biri gibi olurdu. Çok iyi bir insan ve dosttu. Önemli akademisyenler yetiştirdi. Allah gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.



Yoğun bir katılımın olduğu törende ailesi, sevenleri ve dostları da Prof. Dr. Osman Manavoğlu için duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Törenin ardından Manavoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'ya uğurlandı. - BURSA

Kaynak: İHA