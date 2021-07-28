Manavgat'taki orman yangını tekrar yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge halkı nöbet tutuyor
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Manavgat'taki orman yangını tekrar yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge halkı nöbet tutuyor

Manavgat'taki orman yangını tekrar yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge halkı nöbet tutuyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürme çalışması karadan müdahaleyle devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürme çalışması karadan müdahaleyle devam ediyor.
Manavgat'ın farklı noktalarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, ahır ve bahçelerdeki hayvanlar telef oldu, bazı araçlarda, iş makinelerinde ve meyve bahçelerinde hasar oluştu.
Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahallelerinin kuzey kısımları boşaltıldı. Yangına 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve su ikmal araçlarıyla müdahale edildi.
Manavgat'ta kriz masası oluşturularak evleri boşaltılan vatandaşlar için 700 civarında konaklama yeri ayarlandı. Yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 51 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu.
Helikopter ile bölgeyi gezen bakanlar, yangın yönetim merkezinde İHA'dan ve sahadaki ekiplerden gelen bilgileri değerlendirdi.
Sabah saatlerinden itibaren havadan müdahalenin yeniden başlayacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu
Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu
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