Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
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Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN

Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden 2 orman işçisinden biri olan Yaşar Cinbaş'ın (53), cenazesi görev yaptığı Kırkağaç Orman İşletme Şefliği'nin önünde düzenlenen tören sonrası defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay...

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden 2 orman işçisinden biri olan Yaşar Cinbaş'ın (53), cenazesi görev yaptığı Kırkağaç Orman İşletme Şefliği'nin önünde düzenlenen tören sonrası defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını yitiren 2 orman işçisinden biri olan evli, 2 çocuk babası Yaşar Cinbaş için 9 yıldır görev yaptığı Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kırkağaç Orman İşletme Şefliği'nin önünde tören düzenlendi. İlk olarak Şair Eşref Mahallesi'ndeki evinin önünde getirilen Cinbaş'ın cenazesi için helallik alındı. Daha sonra ise Türk bayrağına sarılı tabutu polislerin omuzunda, Kırkağaç Orman İşletme Şefliği'ni önüne getirildi. Burada Cinbaş için cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Vali Vekili Ahmet Yıldız, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Bölge Müdür Yardımcısı Tacettin Coşkun, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve çalışma arkadaşları katıldı. Törende Cinbaş'ın eşi Havva Cinbaş, avukatlık cübbesini giyen oğlu Mahmut Cinbaş ve kızı Tuğba Cinbaş göz yaşlarını tutamadı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş'ı telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazı ardından Cinbaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gönderildi.

Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN
Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN - Haberler
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