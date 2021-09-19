Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede üç yangın çıkartıp dördüncü noktayı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan 31 yaşındaki Semih Kuloğlu, tutuklandı.

- Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede üç yangın çıkartıp dördüncü noktayı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan 31 yaşındaki Semih Kuloğlu, tutuklandı. Kuloğlu'nun 14 Eylülde aynı bölgede çıkan ve 1 dönümlük orman arazisinin zarar gördüğü yangını da çıkardığı belirlendi. Semih Kuloğlu, ifadesinde, Side Mahallesinde yanan evi için dikkat çekmek amacıyla yangını çıkardığını ileri sürdü.
Uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkalı olan Kuloğlu, ifadesinde Side mahallesinde 1 Eylül tarihinde yanan evine dikkat çekmek ve sesini duyurmak amacıyla yangın çıkardığını ileri sürdü. Kuloğlu, ifadesinde, "1 Eylül tarihinde evim yandıktan sonra dışarda kalmaya başladım. Bir haftadır Sorgun çamlığında yaşıyorum. 14 Eylül tarihinde gece ısınmak için ateş yaktım ve öğle saatlerine kadar ateşi söndürmedim. Ateşin başından da söndürmeden ayrıldım. Oradan kaymakamlığa gidip evimin yandığını ve şehir dışına çıkacağımı söyleyerek 200 TL yardım aldım. Bu parayla Ankara'ya gidip üç gün kaldım. Sonra Ankara Valiliğinden yine bilet parası alıp Manavgat'a geldim ve Sorgun çamlığına döndüm. Dün geceyi yine Sorgun çamlığında geçirdim. Evim yandığı halde yardım alamadığım için dikkat çekmek amacıyla çakmakla yangın çıkarıp kaçtım. Amacı sesimi duyurup dikkat çekmekti" ifadelerini kullandı.
"Tutuklandı"
Manavgat'ta birçok yangının Kuloğlu tarafından çıkarıldığı tespit edilirken, zanlı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı

Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı

Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı

Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı

Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı

Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

 Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Özdemir Yeliz Yeşilmen
Spor Muslera Domagoj Vida Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 17:48:32. #1.11#