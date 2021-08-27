Manavgat'ta 80 bin yavru caretta caretta denizle buluştu
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Manavgat'ta 80 bin yavru caretta caretta denizle buluştu

Manavgat'ta 80 bin yavru caretta caretta denizle buluştu
Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yuvadan çıkan caretta carettalar denizle buluştu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yuvadan çıkan caretta carettalar denizle buluştu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da katıldığı etkinlikte hareket etmeyen bazı yavruları, gönüller elleriyle denize bıraktı. Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seher Akyol, bu yıl ilçede yuvalama alanlarının iki katına çıktığını belirterek, "80 bin yavruyu sulara, doğal yaşam alanlarına gönderdik" dedi.

Manavgat'ta faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (DEKAFOK) düzenlediği etkinlikte yuvadan çıkan caretta carettalar denize bırakıldı. DEKAFOK'un Bilgi Gözlem Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ile birlikte katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol'dan dernek çalışmaları ve carettalar hakkında bilgi aldı. Yuvadan çıkan caretta carettalar denize ulaşmaya çalışırken, bazılarının hareketlenmemesi üzerine Vali Yazıcı, Milletvekili Aydın ve etkinliğe katılan Manavgat Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri yavruları elleriyle denize taşıdı. Yabancı turistlerin de ilgiyle izlediği etkinliğin ardından Yazıcı, DEKAFOK hatıra defterine not düştü.

Caretta carettaların korunması adına çaba harcayan sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Yazıcı, şunları söyledi: "İki tane sivil toplum örgütümüz bu iş ile özel olarak ilgileniyor. Yeni doğan carettaların da su ile buluşması için biz de geldik. Bıraktığımız yavru carettalar suya doğru ilerliyorlar, inşallah uzun sürecek olan yaşamlarına buradan başlangıç yapmış olurlar. Antalya Valiliği olarak buradaki tüm çevre kuruluşları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere bölgedeki caretta carettaların yaşamlarına gönül rahatlığıyla devam edebilmeleri için gerekli koşulları sağlamaya gayret ediyoruz. Bu doğal yaşamı ve güvenli ortamı oluşturdukları için özellikle sivil toplum kuruluşlarına, Seher Hanım'a çok teşekkür ediyorum."'BU ŞİMDİYE KADAR HİÇ DUYULMAMIŞTI'

Manavgat'ta geçen yıla göre sahillerde caretta yuvalama alanlarının iki katına çıktığını belirten DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Manavgat sahillerinin 65 kilometrelik alanı, ortalama 2 bin adet yuvalama sahası verdi. Otellerimiz, kıyı şeridindeki tüm işletmelerimiz carettalarımız için tam koruma sağladı. Ortalama 80 bin yavruyu da sulara, doğal yaşam alanlarına gönderdik. Bu bir başarıdır, Manavgat'ta bu şimdiye kadar hiç duyulmamıştı. Şu anda geçen seneyi ikiye katladı ve bununla gururlanıyoruz" diye konuştu.


Manavgat'ta 80 bin yavru caretta caretta denizle buluştu
Manavgat'ta 80 bin yavru caretta caretta denizle buluştu
Manavgat'ta 80 bin yavru caretta caretta denizle buluştu
Manavgat'ta 80 bin yavru caretta caretta denizle buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça

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Manavgat'ta 80 bin yavru caretta caretta denizle buluştu - Haberler
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