Mamak'ta "Göç ve Uyum Çalıştayı" düzenlendi

Mamak'ta "Birlikte Yaşamak" adlı Göç ve Uyum Çalıştayı düzenlendi.

Mamak'ta yaşayan Türk vatandaşları ile yabancılar arasındaki toplumsal yaşam ve uyum konularının ele alındığı "Birlikte Yaşamak" adlı Göç ve Uyum Çalıştayı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Çalıştayın açılışı konuşmasında göçün insanlığın kadim bir vakası olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Türkiye bu anlamda çok boyutlu bir ev sahipliği yapıyor. Bizim siyasetimiz insana odaklı bir siyasettir. Dolayısıyla hem ülkemizde yaşayan insanların hem de mülteci olarak ülkemize gelen insanların mutluluğu için çalışıyoruz. ve onların geleceğe daha da güvenle bakması konusunda politikalar geliştiriyoruz" dedi.

"Mamak göçmenler için güvenli bir liman olmuştur"

Yabancı uyruklu vatandaşlarla ilçede birlik, beraberlik ve uyum içerisinde yaşayabilmek için her türlü tedbiri alma gayretinde olduklarını ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ise, "Mamak Belediyesi tarafından 2019 yılında düzenlenen ve bugün ikincisini gerçekleştireceğimiz Göç ve Uyum Çalıştayı'mızın hayırlara vesile olmasını diliyor, göçmen sorunları ve çözüm yolları ile ilgili çalıştayımızı organize eden Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse'ye ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Saygıdeğer misafirler dünyada yaşanan toplumsal siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle insanlar yerlerini değiştirmek, evinden yurdundan ayrılmak zorunda bırakılmışlardır. Merhametli toplum olma özelliğine sahip olan ülkemiz bu anlamda dünyaya örnek olabilecek bir yaklaşımla önemli bir vicdani refleks sergilemiştir. 670 bin nüfusa sahip olan Mamak ilçemizde mazlumlara şefkat eli uzatarak yaklaşık 45 bin civarında yabancı uyruklu vatandaşın sığınacağı güvenli bir liman olmuştur. Bu süreçte topluma uyum bakımından ilçemizde eğitim çağında yaklaşık 10 bin civarında yabancı uyruklu öğrenci okullarımızda eğitim almaktadır. Yine öğrencilerin aileleri ve yetişkinlere yönelik halk eğitim merkezimiz tarafından Türkçe okuma yazma kursları, meslek edindirme kursları, sosyal, kültürel, spor ve sanatsal etkinlikler yapılarak çevreyle uyumları sağlanmıştır" diye konuştu. - ANKARA