Akhisar'da berberde korku dolu anlar! Boğazına şeker kaçan çalışanı Heimlich ile kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir berber dükkanında boğazına şeker kaçan çalışan nefes alamaz hale geldi. İş yeri sahibi Ferdi Deren, daha önce öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayarak çalışanın boğazındaki şekeri çıkardı. Çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir berber dükkanında boğazına şeker kaçan çalışan, iş yeri sahibi Ferdi Deren'in uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
- Müdahalenin ardından rahat nefes almaya başlayan çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde boğazına şeker kaçan ve nefes almakta güçlük çeken çalışan, iş yeri sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. Korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
BERBER DÜKKANINDA KORKU DOLU ANLAR
Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. İş yerinde bulunduğu sırada boğazına şeker kaçması sonucu nefes alamayan çalışan, iş yeri sahibi Ferdi Deren'in yanına geldi. Durumu fark eden Deren, daha önce öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayarak çalışanın boğazındaki şekeri çıkardı. Müdahalenin ardından rahat nefes almaya başlayan çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ÇALIŞANIM NEFES ALAMADIĞINI SÖYLEYEREK YANIMA GELDİ
Olay anını anlatan Ferdi Deren, çalışanının zor anlar yaşadığını belirterek, "Her günkü gibi çalışıyordum. Çalışanım Ahmet kardeşimiz içeriden bana doğru geldi. Boğazına şeker kaçmıştı, nefes alamadığını söyledi. Heimlich manevrasını daha önce öğrenmiştim. Nefes alamayan kardeşimiz meğer şeker yutmuş. Tesadüfen de doktor beyi tıraş ediyordum. Ancak hemen refleks olarak uyguladım. Neticesinde şekeri çıkardık. Çok şükür durumu iyi, bir problemi yok" diye konuştu.