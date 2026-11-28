Manisa'nın Akhisar ilçesinde boğazına şeker kaçan ve nefes almakta güçlük çeken çalışan, iş yeri sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. Korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BERBER DÜKKANINDA KORKU DOLU ANLAR

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. İş yerinde bulunduğu sırada boğazına şeker kaçması sonucu nefes alamayan çalışan, iş yeri sahibi Ferdi Deren'in yanına geldi. Durumu fark eden Deren, daha önce öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayarak çalışanın boğazındaki şekeri çıkardı. Müdahalenin ardından rahat nefes almaya başlayan çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇALIŞANIM NEFES ALAMADIĞINI SÖYLEYEREK YANIMA GELDİ

Olay anını anlatan Ferdi Deren, çalışanının zor anlar yaşadığını belirterek, "Her günkü gibi çalışıyordum. Çalışanım Ahmet kardeşimiz içeriden bana doğru geldi. Boğazına şeker kaçmıştı, nefes alamadığını söyledi. Heimlich manevrasını daha önce öğrenmiştim. Nefes alamayan kardeşimiz meğer şeker yutmuş. Tesadüfen de doktor beyi tıraş ediyordum. Ancak hemen refleks olarak uyguladım. Neticesinde şekeri çıkardık. Çok şükür durumu iyi, bir problemi yok" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı