Mamak Belediyesinden Zirvekent'te park açılışı
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Mamak Belediyesinden Zirvekent'te park açılışı

Mamak Belediyesi tarafından Zirvekent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan park ve çocuk oyun alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mamak Belediyesinden Zirvekent'te park açılışı
26.07.2020 11:00 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:03

Mamak Belediyesi tarafından Zirvekent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan park ve çocuk oyun alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Parkın açılış kurdelesini kesen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle sakinlerine mahalleye mahalle konağı ve gençlik merkezi yapacaklarının müjdesini verdi. Zirvekent Mahallesi'ne seyir terasıyla birlikte mahalle konağı yapmak için proje çalışmaları başlattıklarını kaydeden Köse, önümüzdeki haftalarda da mahalleye yapacakları gençlik merkezinin temelini atacaklarını söyledi.

İlçedeki bütün parkların düzenlemesini gerçekleştiren Mamak Belediyesi, oluşturulan yeni parkları da halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Mamak Zirvekent TOKİ Blokları ve Rasim Özdenören Anadolu Lisesi arasındaki alanda yapımı tamamlanan parka Mehmet Akif Ersoy ismi verildi. Bölgenin önemli bir eksiğini gideren Mehmet Akif Ersoy Parkı mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Sanatçıları Cengizhan Akar ve Pelin Karakuş konseriyle başlayan açılış töreni, Ankara seğmenlerinin gösterileriyle devam etti.

Parkın açılışında vatandaşlarla beraber olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Köse, konuşmasına 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile başladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazını kılmak ve tarihi ana şahitlik etmek için 1453 Ankaralı ile İstanbul'a doğru yola çıktıklarını ve Ayasofya'ya seferler düzenleyeceklerini belirten Başkan Köse, "86 yıl sonra Ayasofya Camimiz tekrar ibadete açıldı, şükrediyoruz Rabbimize. Tabii Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Onun liderliği ve duruşu sayesinde, milletimizle beraber bu sonucu almış olduk. Ankara'dan dün 1453 kardeşimizle beraber bizde bu tarihi dönüm noktasını yaşamak üzere yola çıktık. Tüm Ankaralı hemşehrilerimizin duasıyla, selamlarıyla beraber al bayrağımızla beraber biz de oradaydık, mutluluğunu yaşadık. İnşallah Ayasofya'ya seferler düzenleyeceğiz, gitmeyen kalmasın istiyoruz" dedi.

Mamak'a ikinci millet bahçesi geliyor

Göreve geldikleri günden itibaren geçen süre zarfında Mamaklılara verdikleri sözleri birer birer yerine getirme gayreti içinde olduklarının altını çizen Köse, Ankara'nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi'nin ardından ikinci millet bahçesinin de Mamak'a kazandıracaklarının müjdesini verdi. Harman Mahallesi'nde yeni bir millet bahçesinin projesini yapmaya başladıklarını belirten Köse, Zirvekent Mahallesi'nin daha da güvenilir bir bölge haline gelmesi için de Jandarma Merkezi inşa ettiklerini kaydetti. Köse, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı Üreğil Millet Bahçesin'den sonra inşallah Harman Mahallesi'nde yeni bir millet bahçesinin projesini yapmaya başladık. Seneye Allah nasip ederse yazın sonuna Mamak ikinci millet bahçesine kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Zirvekent Mahallesi'nde taş ocaklarının çevreye verdiği zararla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüklerini ve bu konuda da gerekli adımların atılacağını sözlerine ekleyen Köse, Zirvekent Mahallesi'ne çok büyük bir rekreasyon alanı kazandıracaklarını kaydetti. Köse, "Bulunduğumuz vadi 100 bin metrekarelik bir alan, büyük bir rekreasyon alanı içinde çalışıyoruz. Zirvekent Mahallesi'nde taş ocaklarının çevreye verdiği zararla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla görüştük, o konuda da adımlar atacağız. Zirvekent Mahallemizin daha da güvenilir bir yer olmasını istiyoruz. Bu sebeple camimizin yanında bir Jandarma Merkezi inşa ediyoruz. Biz size ne söz verdiysek bunları bir bir hayata geçirmenin mücadelesi içerisindeyiz. Biz sizlerin hizmetkarıyız. 24 saat hizmetinizdeyiz. Sizin rızanızı kazanırsak Rabbimizin rızasını kazanacağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar hizmet veren başkanlarımıza, Mesut Akgül başkanımıza ve taş taş üstüne koymak için gece gündüz çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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