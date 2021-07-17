Maltepe'nin tek kurban pazarı bayrama hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltepe'nin tek kurban pazarı bayrama hazır

Maltepe'nin tek kurban pazarı bayrama hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe Belediyesi tarafından temizlenen, ilaçlanan ve denetimi yapılan kurbanlık hayvanların satıldığı ve kesimlerinin yapıldığı ilçenin tek kurban pazarı bayrama hazır hale getirildi.

Maltepe Belediyesi tarafından temizlenen, ilaçlanan ve denetimi yapılan kurbanlık hayvanların satıldığı ve kesimlerinin yapıldığı ilçenin tek kurban pazarı bayrama hazır hale getirildi. 21 büyükbaş, 7 küçükbaş çadırının bulunduğu Başıbüyük Kuyular Düzü Mevkii'nde kurulan pazarda yaklaşık bin 500 hayvan bulunuyor.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimi yapılan ilçenin tek kurban pazarında ilaçlama gerçekleştirdi. Başıbüyük Kuyular Düzü Mevkii'nde kurulan ve içerisinde 21 büyükbaş, 7 küçükbaş hayvan çadırının bulunduğu alanda 'Simental', 'Montofon' ve yerli ırktan oluşan yaklaşık 600 büyükbaş ve 900 küçükbaş hayvan satılmayı bekliyor.

Hem hijyenik, hem uygun

Kurban Bayramı öncesi hijyenik denetimleri yapılan pazar alanının sorumlusu Ergün Yılmaz, her vatandaşı hijyenik ortamda kesim yapması için buraya davet etti. Yılmaz, "Halkımız burada istediği hayvanı bulabilir. Burada ülkemizin dört bir yanından gelen sağlıklı ve kesime hazır büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız var. İsteyen vatandaşlarımız oldukça hijyenik ve uygun bir ortamda kesimlerini de gerçekleştirebilir. Sağ olsun belediyeden ekiplerimiz sorunlarımızla da ve alanın temizliğiyle de ilgileniyor" dedi. - İSTANBUL

Maltepe'nin tek kurban pazarı bayrama hazır
Maltepe'nin tek kurban pazarı bayrama hazır
Maltepe'nin tek kurban pazarı bayrama hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kadir Doğulu Serra Arıtürk Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Mustafa Er Burak Elmas Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maltepe'nin tek kurban pazarı bayrama hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 17:18:56. #1.14#

title