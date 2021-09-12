Son dakika: Maltepe'de otel odasında ölü bulunan Sedanur'un ailesi konuştu

Olay geçen Perşembe Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında meydana geldi. İddiaya göre Sedanur Şen (23) ile Serdar Yazıcı'nın (32) otele yerleşmesinin ardından sabah saatlerinde elindeki çanta ile odadan çıkan Serdar Yazıcı otel çalışanlarına kız arkadaşı Sedanur Şen'in uyanmadığını ve vücudunun morardığını söyledi.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

"HİÇBİR SUÇU OLMAYAN, SADECE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN TEDAVİ GÖREN BU ARADA PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI MADDEYE BULAŞAN BİR KIZ"

"SIRF MADDE VERMEK İÇİN BENİM KIZIMI ÖLDÜRÜYOR ORADA."

"BİZİM MELEĞİMİZDİ. BENİM KIZIM CANAVAR OLDU ONLARIN SAYESİNDE"

"ÇOCUĞUMUN TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ BİLE BİLE ONA ENJEKTE EDEN KATİLDİR BENİM İÇİN"

"BANA GİDERKEN DEDİ Kİ; 'KIZINIZ BANA EMANET KORKMAYIN'"