Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti

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DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı. Belediye binası önünde toplanan işçiler, "Bu İş Yerinde Grev Var" yazılı pankartı bina girişine astı.

SOKAKLARDA ÇÖPLER BİRİKMEYE BAŞLADI

İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken, sokaklarda, toplanmayan çöpler birikmeye başladı.

VATANDAŞLAR ÇÖPLERİNİ KONTEYNIRLARIN YANINA BIRAKTI

Başta Bağdat Caddesi ve Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler toplanmadığı için konteynerler dolarken, vatandaşlar çöp poşetlerini dolu olan konteynır ya da çöp bidonlarının yanına bırakmak zorunda kaldı.

İŞÇİLER ATEŞ YAKTILAR

Öte yandan gece saatlerinde grev yapan işçiler Zümrütevler'de bulunan belediyeye ait garajda toplanarak ateş yakarken gündüz kurulan semt pazarının kaldırılmasının ardından yerlerde çöp birikintileri kaldı.