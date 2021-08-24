Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor
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Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Vali Oktay Çağatay, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde bulunan Millet Bahçesi'ndeki alanda incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti, çadırları gezdi.

Kutlamalar için ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerin kente geldiğini belirten Çağatay, "Bütün hemşerilerimiz bu bölgedeki binlerce yıllık tarihimize ait kültürel öğelerimizi göstermek için bir araya geldi. Bu yıl bir güzellik daha gerçekleşti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçilerimiz var. Herkesi ziyaret ettik. Herkes mutlu. Bu bölgeyi tanımaktan, görmekten ve bu bölgenin Ahlat ve Bitlis olduğunu, Türkiye'nin Bitlis ve Ahlat demek olduğunu görmekten mutlular." diye konuştu.

"Kardeşliğimizi kimseye bozdurtmayalım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de Ahlat'ın doğunun yıldızı, Selçuklu'nun mekanı, Türklerin Anadolu'ya açılan önemli bir kapısı olduğunu aktardı.

Hep birlikte etkinlikleri daha ileriye götüreceklerini ve bugün olduğu gibi uluslararası boyuta taşıyacaklarını kaydeden Demiröz, "Bugün 60'a yakın büyükelçi burada. Yarın Cumhurbaşkanımız iştirak edecek. İnşallah başka devlet başkanları da gelecek. Bu nedenle Ahlat'ımızın ve yörenin kıymetini bilelim, kardeşliğimizi kimseye bozdurtmayalım. Bin yıllık kardeşliğimiz devam etsin. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama herkes bilmeli ki bu ülkenin bir karış toprağını kimseye vermeyiz. Bütün konuklara çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gönülleri fethetmek üzere yola çıktık"

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız da Ahlat ve Malazgirt'te büyük bir gurur, coşku ve heyecanın yaşandığını anlattı.

"İnanıyorum ki yarın ve 26 Ağustos'ta, Malazgirt Meydanı'nda bu toprağın çocukları hep birlikte toplanacağız, yeniden dünyaya bir ve beraber olduğumuzu haykıracağız." diyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Sultan Alparslan 1071'de Anadolu'yu bize vatan bıraktığında Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Roman, Boşnak, Alevi ve Sünni'si ile bir ve beraber olarak bir yolculuğa çıktık. Gönülleri fethetmek üzere yola çıktık. Kutlu bir yolcuktu. Yolculuğumuz mübarek olsun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Ahlat'a teşrif edecekler ve bu meydanda sizlere ve bütün dünyaya hitap edecekler. Bin yıllık tarihimizin ve birliğimizin şehri Ahlat'tan bütün ülkeye ve dünyaya seslenecekler."

Büyükelçiler Ahlat'ı gezdi

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin programı kapsamında Van'a davet edilen 150 büyükelçi ve diplomat da Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, 68 ülkeden misafirleri ağırladıklarını ifade ederek, "Cirit oyunlarımızı izlediler, alanı geziyorlar. Ciddi bir memnuniyet var. Kültürümüzü tanıtıyoruz, geçmişimizi anlatıyoruz ve tarihimizi gösteriyoruz. Tarihimizle ilgili sorularında kendilerini bilgilendirdik. Yarın akşam da Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabet edecekler. Onları ağırlamaktan keyif aldık. Hoşgörümüzü, birliğimizi ve beraberliğimizi güzel şekilde ifade ettiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Etkinlik alanını inceleyen Moğolistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Khulan Batchuluun, Bitlis'te iyi bir misafirperverlikle karşılandıklarını belirterek, "Burada olduğumuz için mutluyuz. Güzel zaman geçirdik. Birçok şeyin tadına baktık. Yemekler lezzetli ve güzel. Bundan 50 yıl öncesine kadar, bizim özellikle Moğolistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin o günden bugüne geliş süreci iyi ve bugün de öyle. Ayrıca 10 kardeş ülkenin çadırlarından biri de Moğolistan'ın çadırı. Bu kardeşliği yaşatmak bizim için de mutluluktur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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