Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sürüyor.

"1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde bulunan Millet Bahçesindeki alana gelenler, etkinliğe katılan ülkelerin ve belediyelerin çadırlarını dolaştı, sergilenen oyunları izledi.

Ok atışlarının yapıldığı ve uçurtma şenliğinin düzenlendiği etkinlik alanındaki çadırlarda ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, ilçede çok önemli konukları ağırladıklarını belirtti.

"Sultan Alparslan'ın cuma hutbesini okuduğu, namazını kıldığı ve atının kuyruğunu bağladığı yerdeyiz" diyen Çoban, şöyle konuştu:

"Burada Millet Bahçemizi inşa ederek Sultan Alparslan anısına otağımızı kurduk. 10 ülke TİKA Başkanlığı aracılığıyla buraya iştirak etti. 81 ilimizden katılım var. Bin yıl önceki gibi birliğimizi ve dirliğimizi inşa etmek üzere Ahlat'ta buluştuk. Ahlat'taki o birliği buradan devam ettiriyoruz. Bu milletin birliğine ve dirliğine kimse zarar veremeyecek. Bölünmez bütünlüğümüz, milletimizin her bir bireyinin en önemli meselesi ve önceliği olarak devam ediyor."

"Hatırladıkça millet oluruz"

Etkinliğe katılan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de mutlu bir gün yaşadıklarını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 950 yıl önce bu topraklara gelişlerini yeniden hatırlamanın önemli olduğunu belirtti.

Bu hatırlamanın Cumhurbaşkanlığının himayesinde gerçekleştirildiğini anımsatan Ateş, şunları kaydetti:

"Hatırladıkça biz ve millet oluruz, unuttukça da yok oluruz, daralırız. Bu toprakları terör, göç ve başka siyasi sorunlar kaplar. Onun için hatırlamak çok önemli. Enstitü olarak Okçular Vakfı ile 3 yıldır devam eden projelerimiz var. Projemizin ürünleri burada. 30 ülkede Türk okçuluğunu yaygınlaştırıyoruz, kurslar düzenliyoruz. Bu etkinliğe oralardaki en başarılı okçuları davet ettik. 30 ülkeden temsilci var. Bu yıl aynı zamanda Yunus Emre ve Türkçe Yılı. Güneşin doğduğu bölgeden battığı bölgeye bir akış Türk tarihi boyunca vardır. Bu medeniyet o kadar güçlü ki bin yıldır sarsılsa da düşmanlarla mücadele etse de dimdik ayakta. Gelecek yıllarda da batıya doğru ilerleyişimiz kültürel ve medeniyet olarak devam edecek. Onun için bu hatırlatmadan çok memnunuz. İstiyoruz ki Türkiye'nin bütün vatandaşları bunu hissetsin. Bizim için dönüm noktasıdır. Çanakkale ve Cumhuriyetin kuruluşu nasıl dönüm noktası ise Ahlat da bir dönüm noktasıdır. İhmal ettiğimiz bu tarihi yeniden ihya ediyoruz. Bunu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yapıyoruz."

Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Kazakistan gelerek etkinliğe katılan Yerdaulet Zhakhansha da 2017 yılından bu yana Enstitüsünün vasıtasıyla Okçular Vakfından okçuluk eğitim aldığını bildirerek, "Kazakistan'da geleneksel Türk okçuluğu yaygınlaştırmak istiyoruz. Elimden geldiği kadarıyla Türk okçuluğuyla uğraşmaktan mutluluk duyuyorum, severek yapıyorum. Etkinliğe katıldığım için de ayrıca mutluyum." dedi.

Fas'tan gelen İlyass Feth, "Kültürümüzü, yörelerimizi burada temsil etmekten çok memnunuz. Bizi davet ettikleri için enstitüye ve Okçular Vakfına teşekkür ediyorum. 2017 yılında İstanbul'da Okçular Vakfında okçuluğu öğrenme fırsatımız oldu. Burada da kültürü yakından tanıma imkanı bulduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş