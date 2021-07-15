Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbeti
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Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbeti

Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

15 Temmuz'un 5. yıldönümünde Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından organize edilen 'Demokrasi Nöbeti' Malazgirt 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na stantlar kurarak 5 yıl önce olduğu gibi bu yılda Malazgirt halkı büyük bir katılım ile 'Demokrasi nöbeti' tuttu. Astıkları pankartlar, fotoğraflarla hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamayı hedeflediklerini belirten yetkililer, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, FETÖ'yü lanetledi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Garnizon Komutan Personel Teğmen Barış Gülbahar, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Cumhuriyet Savcısı Furkan Çağrı Akar, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlulları, Malazgirt Jandarma Komutan Vekili Harun Nazlı, Emniyet Müdürü İlker Eşki, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri ile sosyal mesafe kurallarına göre alana vatandaşlar alana alındı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na gelen vatandaşlar, meydanda yağmurun başlaması üzerine 'Demokrasi Nöbeti' programına Malazgirt Kültür Merkezinde devam edildi.

(Sami Demir/İHA)

Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbeti
Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbeti
Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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