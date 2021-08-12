Malazgirt şehitleri için 1071 hatim okunacak
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Malazgirt şehitleri için 1071 hatim okunacak

Malazgirt şehitleri için 1071 hatim okunacak
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümünde tüm camilerde şehitler için 1071 hatim okunacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümünde tüm camilerde şehitler için 1071 hatim okunacağını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il müftülüklerine yazı gönderildiği aktarıldı.

Yazıda, bu toprakların vatan kılındığı günden bugüne kadar canlarını feda eden şühedanın ruhlarını şad etmek ve aziz hatıralarını yad etmek üzere, 1071 hatim okunacağı belirtildi.

Açıklamada, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar Türkiye genelindeki toplam 911 ilçe ve 79 ilde birer, Malazgirt Zaferi'nin gerçekleştiği Bitlis'de 41, Muş'ta ise 40 olmak üzere 1071 hatm-i şerif, Yasin-i Şerif ve Fetih Suresi okunacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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