Malatya, vegan mutfağı ile UNESCO'ya girmek istiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya, vegan mutfağı ile UNESCO'ya girmek istiyor

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Malatya, vegan mutfağı ile UNESCO'ya girmek istiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, zengin bulgur kullanımı ve 70'i aşkın köftesi ile veganların beslenebileceği çok önemli bir kaynak sunan kent mutfağını da gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil etmek üzere çalışma başlattı.

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, zengin bulgur kullanımı ve 70'i aşkın köftesi ile veganların beslenebileceği çok önemli bir kaynak sunan kent mutfağını da gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil etmek üzere çalışma başlattı.

Tahıl tarımının yaygın olduğu ve buna bağlı bulgur tüketimi ile bulgurdan her çeşit köfte yapımının yer aldığı Malatya mutfağı, sadece 70'i aşkın köftesi ile et tüketmeyenler için çok zengin bir yelpazeye sahip.

Analı kızlı, içli köfte, sıkmalı köfte, yumurtalı sıkma köfte, etli çiğ köfte, mercimekli çiğ köfte gibi lezzetlere sahip olan kentte dut, asma, kiraz, fasulye ve pancar yaprağı sarmaları, soğan ile kabak çiçeği dolmaları ise sarma ve dolmalar arasında yer alıyor.

Üzüm, kızılcık, vişne, erik ve gülden şuruplar hazırlanan kentte tatlı olarak dut helvası, üzüm ve köpük pestili, üzüm sucuğu, pekmez, çir kavurması, peynir tatlısı, deli kız baklavası, kaymaklı kayısı tatlısı, Arapgir'in peynir helvası, halbur tatlısı, dolma tatlısı, sütlaç ve çiğdemli sütlaç da damakları tatlandırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine, Malatya mutfak kültürünü anlamak için kentin tarihine bakmak gerektiğini, ilin 9 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anlattı.

Uzun mazisi ile Malatya'nın farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, bunun kentin ticaretine ve mimarisine olduğu kadar mutfağına da zenginlik kattığını vurgulayan Gürkan, şunları belirtti:

"Malatya'nın Arslantepe ile Dünya Mirası Listesi'nde yer alması, diğer alanlarla ilgili de UNESCO tarafından tescil edilmesi gerekliliğini ortaya çıkardı. Özellikle mutfağımızın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun için biz 2023'te görüşülmek üzere niyet mektubumuzu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na ilettik. Buradaki yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları olarak süreç içerisinde neler yapmamız gerektiği noktasında bir toplantı yaptık ve herkesin görev, sorumluluk alanları belirlendi. Herkes de kendi görev, sorumluluk alanları içerisinde bir çalışma yaptı. Biz burada Malatya olarak özellikle vegan mutfağı noktasında, yani bitkisel ürünlerin tüketimin çeşitliliği noktasında UNESCO'ya tescil edilmek üzere müracaat ettik."

Hedef 2023'de ağa dahil olmak

Vegan mutfağını tercih etme gerekçelerine değinen Gürkan, şunları dile getirdi:

"Buğdayla ile ilgili sürecin Malatya'da başladığını ve Arslantepe'de buğday ile mübadele işlemlerinin ve buğday çeşitlerinden oluşan değişik yemek türlerinin olduğunu görünce ister istemez bizim de alanımız ve tercih noktamız vegan mutfağı oldu. Vegan mutfağı noktasında şu anda arkadaşlarımız Malatya'nın hem kırsalında, hem ilçe merkezlerinde, hem şehir merkezinde büyük bir çalışma içerisindeler. Özellikle köfte çeşitleri ve bulgurdan yapılan yemeklerle ilgili ve buna benzer çeşitlerle ve türevleri ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar neticelendiğinde dokümanlarıyla vegan mutfağında tescil edilmek üzere UNESCO komisyonuna sunulacak. Bizim amacımız vegan mutfağı ile ilgili müracaatımızın altyapısını 2023 yılına kadar tamamlayıp 2023'te en kısa zamanda değerlendirilmesi ve Malatya'nın vegan mutfağında tescil edilmesi." dedi.

Malatya'nın mutfak zenginliğine işaret eden Gürkan, "Akçadağ'ın kömbesi, Doğanşehir'in Polat köftesi ve Arapgir'in kuyu kebabı... Dolayısıyla Malatya'nın her yöresinde geçmiş kültürlerin getirdiği bir yansıma vardır, o kültürlerin bütünleştirdiği bir mutfak çeşitliliğini yakalayıp, bunları doküman altına alıp ilgili yerlere doğru sunarsak bu konuda her hangi bir sıkıntı olmayacağı kanaatindeyim." dedi.

Malatya, vegan mutfağı ile UNESCO'ya girmek istiyor

Malatya, vegan mutfağı ile UNESCO'ya girmek istiyor

Malatya, vegan mutfağı ile UNESCO'ya girmek istiyor

Malatya, vegan mutfağı ile UNESCO'ya girmek istiyor

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Temel Karamollaoğlu
Magazin Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Mustafa Denizli Gazeteler Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Şans Oyunları Demir Çelik Acun Ilıcalı Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya, vegan mutfağı ile UNESCO'ya girmek istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:05:34. #1.12#