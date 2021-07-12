Malatya kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Malatya kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Malatya oldu. Peki, Malatya kurban kesim yerleri nerededir? Malatya kurban satış noktaları belli oldu mu? Malatya kurbanlık kesim bölgeleri! Malatya'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Malatya kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Malatya kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Malatya kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Malatya kurbanlık kesim yerleri 2021! Malatya kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

MALATYA KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Malatya kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

BELEDİYE KESİM MEZBAHANESİ - DOĞU MAH.TEDAŞ YANI AKÇADAĞ - 4224171036

BELEDİYE KESİM MEZBAHANESİ - DOĞU MAH.TEDAŞ YANI - 4224171036

BELEDİYE KESİM MEZBAHANESİ - DOĞU MAH.TADAŞ YANI AKÇADAĞ - 4224171036

ARAPGİR BELEDİYE HAYVAN KESİMHANESİ - ÇOBANLI MAH. ARAPGİR/ MALATYA - 0422 811 3003

ARGUVAN MEZBAHANE - CEM EVİ ARKASI - 7712006

ARGUVAN BELEDİYESİ MEZBAHANESİ - ARGUVAN - 7712006

İBRAHİMPAŞA MAHALLESİ ESKİ MEZBAHANE - İBRAHİM PAŞA MAHALLESİ - 05303404155

GÖKYAR MAHALLESİ YENİ MEZBAHANE - GÖKYAR MAHALLESİ - 05303404155

GÖKYAR MAHALLESİ CAMİ ÖNÜ - GÖKYAR MAHALLESİ - 05303404155

KALDIRIM MAHALLESİ İZZET KALAYCIK VE ATAYLAR BESİHANESİ - KALDIRIM MAHALLESİ - 05303404155

BELEDİYE MEZBEHANESİ - SAVAKLI MAHALLESİ MEVKİİ - 5171079

HEKİMHAN HAYVAN PAZARI - BAHÇELİ EVLER MH. KUMLUK MEVKİİ - Tlf : 0 422 713 1189 – 713 1086 Fax : 0 422 713 3088 E-POSTA : hekimhanbelediyesi@hotmail.com

MEZBAHANE - HATİP MAHALLESİ-AŞAĞI CAMİİ YANI-PÜTÜRGE - 04225612012

BAYRAM ÖZASLAN - GEDİK MH.BABIALİ SK.KİREÇ OCAĞI CD. YEŞİLYURT/MALATYA SATIŞ VE KESİM YERİ - 5442860044 - 5434455332

MEVLÜT GENÇ - CEMAL GÜRSEL MH.SÖYLEMEZ SK.NO 1/A YEŞİLYURT/ MALATYA - 5376946822 - 5389444719

NURETTİN ÇINAR - HOCALAR KANALBOYU SOKAK NO:27/ BOSTANBAŞI/ YEŞİLYURT - 0 535 363 25 29

BAYRAM DAYANGAÇ - BOSTANBAŞI MAHALLESİ ÇİFTLİK SK NO:44/ YEŞİLYURT - 0 535 256 08 73

HAMZA ÇEKİCİ - TECDE MAH.KARA HALİL SOKAĞI ( SU DEPOSU YANI ) NO:57/ YEŞİLYURT - 529 324 31 91

CANLI HAYVAN PAZARI - KİLTEPE MAHALLESİ BABUKTU MEVKİİ/ MALATYA - 0422 336 40 46

YAKINCA SEMT PAZARI( BELEDİYE) - YAKINCA MAHALLESİ YAVUZ SELİM CADDESİ KAPALI SEMT PAZARI/ YEŞİLYURT - -

YAKINCA MEZBAHANE (BELEDİYE) - YAKINCA MAHALLESİ TAŞKÖPRÜ CADDESİ ESKİ YEŞİLYURT YOLU/ YEŞİLYURT - -

ÖZGÜN OTO YIKAMA (YILMAZ ÖZGÜN) - YAVUZ SELİM MAHALLESİ KARAGÖZ CADDESİ DEREBOYU SOKAK/ YEŞİLYURT - 0545 960 47 32

MEHMET UĞUR KAYA (M. OTO YIKAMA) - ZAVİYE MH.TEVFİK TEMELLİ CD.NO:98/A YEŞİLYURT/MALATYA - 05541254498

BAYRAM DAYANGAÇ - BOSTANBAŞI MH.İSMET PAŞA CD.NO:13 BARGUZU KÖPRÜSÜ YANI YEŞİLYURT - 05352560873

GÜNDÜZBEY MEZBAHANE (BELEDİYE) - GÜNDÜZ BEY MH.GÜNDÜZBEY MEZBAHANESİ YEŞİLYURT - -

BELEDİYE MOLLAKASIM MH.( ÇIRMIKTI) - MOLLA KASIM MH.GÜREŞ SAHASI SATIŞ VE KESİM/YEŞİLYURT - -

HASAN UZUNKAYA (BESİCİLER ET VE PİLİÇ MARKET) - BAHÇEBAŞI MH. GÜNDÜZ BEY SK./YEŞİLYURT - 05322044056

ALİCAN KARADAŞ (EKİM OTO YIKAMA) - CEMAL GÜRSEL MH. AK SK. NO:1/A YEŞİLYURT - 05445573736

İSMET KAYIŞ - MOLLA KASIM MH.G.ANTEP CD. YEŞİLYURT - 05347187559

ÖZAY DURSUN - BOSTANBAŞI MH.HOCALAR SK.KULALAR CD./YEŞİLYURT - 05332134315

AHMET KARAGÖZ - GEDİK MH.ARDIÇ TEPE BLD. VİLLALARI/YEŞİLYURT - 05373034655

MEHET ÇİBUK - TECDE MH.ŞENTEPE BAĞLAR SK.NO:16/YEŞİLYURT - 05356773043

COŞKUN KOLAÇ (KOLAÇ BESİCİLİK) - GÜNDÜZBEY BANAZI GEDİĞİ/YEŞİLYURT - 05367129500

ABDÜLTALİP KÖMÜRKARA - GÜNDÜZBEY YILDIZTEPE/ YEŞİLYURT - 05427344464

FERİT ERGOĞMUŞ - YEŞİLTEPE MAHRUKATÇILAR SİTESİ MAHFUZ SK. NO:23/ YEŞİLYURT - 05373058566

ALİ ÇAKMAK - MELEKBABA MH.İFTAR SK.NO:3/ YEŞİLYURT - 05074685333

RAMAZAN OK - SU MH.YENİBAHÇE ŞENGÜL SK.NO:64/ YEŞİLYURT - 05378215536

MÜCAHİT ALİ BOYNUKARA - KUYULU MAH.DUMAN KOLU MEVKİ/YEŞİLYURT - 05331706780

MUSTAFA HOROZ - TECDE MH.ALTINKAŞIK SK. YEŞİLYURT - 05373321184

METE URHANOĞLU - TECDE MH.SİRAÇ SK./YEŞİLYURT - 05399104048

MEHMET KARAGÖZ - SÜTLÜCE MH.SÜTLÜCE SK/YEŞİLYURT - 05323823041

SEDAT GÜNAY - GÜNDÜZBEY MH.MİHRAP SK./YEŞİLYURT - 05514098617

MUSTAFA SAVAŞ - GÜNDÜZBEY MH.MİHRAP SK.NO:15/YEŞİLYURT - 05340390952

ÖMER ÇELİK - YAKA MH.ÖĞÜT SK. NO:12/ YEŞİLYURT - 05310117686 - 05364765089

ABDULLAH KARAASLAN - TECDE MH. GÜNGÖR CD.KAYALIK CAMİ KARŞISI/ YEŞİLYURT - 05418282444

AHMET BOZKURT - BAHÇEBAŞI MH.KOMNAK BÜYÜKGÜNEY MEVKİ/ YEŞİLYURT - 05546304649

ABDULLAH ÇAY - YAVUZSELİM MH.KARAGÖZ CD.38/A/ YEŞİLYURT - 05398481894

MUZAFFER ÇELİK - DİLEK MH. SÜLEYMAN AYDOĞAN CD. NO:78/ YEŞİLYURT - 05319662202

NİHAT BAĞCI - GEDİK MH.SEL YARGI SK./ YEŞİLYURT - 05394797908

ERHAN ALMENDİ - KENDİRLİ MH./ YEŞİLYURT - 05332471940

MEHMET OLGUN - BAHÇEBAŞI SU MH./YEŞİLYURT - 05322037908

EROL ULUDAĞ - ŞAHNAHAN MH.GÜNEKİZLER SK./ YEŞİLYURT - 05386534993

RECEP KÖKÇÜ - YAKINCA MH.32. SK.RECEP KÖKÇÜ B BLOK NO:1/ YEŞİLYURT - 05342456236

KEMAL SARITAŞ - CEMAL GÜRSEL MH. İSMET PAŞA CD. KUYUÖNÜ MEZARLIK YANI/ YEŞİLYURT - 05393440222

İSMAİL HIRÇIL - KUŞDOĞAN MH.KÜME EVLERİ NO: 167/YEŞİLYURT - 05373824246

EMRAH KÜÇÜK - AŞAĞIBAĞLAR MH.TAŞOCAĞI CD.NO:54/ YEŞİLYURT - 05369833522

MEHMET FATİH BATTAL - ÇAVUŞOĞLU MH.TİCARETHANE SK.NO:1/ YEŞİLYURT - 05438404744

MUSTAFA BUDAK - MOLLA KASIM MH.ALİAĞA CD.DAVUT SK.NO:8/ YEŞİLYURT - 05342595778

BESİHANE - HANIMIN ÇİFTLİĞİ AVCULAR SOKAK NO:12 - 5334477327

BESİHANE - HANIMIN ÇİFTLİĞİ MAH. AVCULAR SOK. NO:10 - 05462911493

AKIN OTO PARK - FERHADİYE MAH. HAMİKOĞULU SK. NO:55/1 - 05426610226

AYDOĞMUŞ OTO YIKAMA - FIRAT MH. E.BİTLİS CAD. NO:36 - 0535 0240644

TOKGÜL OTO YIKAMA - NİYAZİ MISRİ MAH. Ş. AHMET GÜRBÜZ SK. - 0554 8742377

BESİHANE - BAHÇEBAŞI MAH. HANIMIN ÇİFTLİĞİ 3. ARA SK. - 0532 5404885

MK OTO YIKAMA - ŞIK ŞIK MH. Ş. AHMET GÜRBÜZ SK. NO: 23/A - 0544 2467165

ESEN OTO YIKAMA - PAŞAKÖŞKÜ MH. İSMETPAŞA CAD. NO:41 - 0541 6685444

EFE-2 OTO PARKI - SARICIOĞLU MAH. YENİ ŞİRE PAZARI KARŞISI - 05535923244

ÖZEN OTO YIKAMA - İSTİKLAL MAH. EVLİYAOĞLU CAD. NO:51/A - 0533 7221978

1-DOĞANYOL MEZBAHANESİ/ 2- GÖKÇE MEZBAHANESİ - 1-DOĞANYOL MERKEZ/ 2- GÖKÇE MAHALLESİ DOĞANYOL - 05305424555

BELEDİYE HAYVAN SATIŞ ALANI - İSTİKLAL MAHALLESİ - 04226812186

BELEDİYE MEZBAHANESİ - İSTİKLAL MAHALLESİ - 4226812186

ALİ GÜLER - DOĞUŞ MAH.ÖZGÜRLÜK CAD.NO:38 YAZIHAN MALATYA - 05377754450

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...



MALATYA KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

AKÇADAĞ İLÇESİ KURBAN SATIŞ YERİ - BELEDİYE KADEME YERİNİN YANI - 4224171036

AKÇADAĞ İLÇESİ KURBAN SATIŞ YERİ - İSTASYON CAD. BELEDİYE KADEMESİ YANI - 4224171036

AKÇADAĞ İLÇESİ KURBAN SATIŞ YERİ - İSTASYON CAD. BELEDİYE KADEMESİ YANI - 4224171036

ARGUVAN HAYVAN PAZARI - BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ARGUVAN - 0530065 3187

ARGUVAN MERKEZ - ARGUVAN - 05300653187

İBRAHİMPAŞA MAHALLESİ ESKİ MEZBAHANE - İBRAHİMPAŞA MAHALLESİ - 05303404155

GÖKYAR MAHALLESİ YENİ MEZBAHANE - GÖKYAR MAHALLESİ - 05303404155

GÖKYAR MAHALLESİ CAMİ ÖNÜ - GMKYAR MAHALLESİ - 05303404155

KALDIRIM MAHALLESİ İZZET KALAYCIK VE ATAYLAR BESİHANESİ - KALDIRIM MAHALLESİ - 05303404155

BELEDİYE KURBAN SATIŞ YERİ - ESENTEPE MAHALLESİ METEM YURDU YANI - 5171079

HEKİMHAN HAYVAN PAZARI - ESKİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI TURGUT ÖZAL MH. HEKİMHAN MALATYA - Tlf : 0 422 713 1189 – 713 1086 Fax : 0 422 713 3088 E-POSTA : hekimhanbelediyesi@hotmail.com

ÇIRMIKTI MEYDANI - MOLLA KASIM MH.KARAMAN KÖPRÜSÜ YANI SATIŞ VE KESİM YERİ (ÇIRMIKTI) YEŞİLYURT - 5321008910

CANLI HAYVAN PAZARI - KİLTEPE MH. BABUKTU MEVKİİ YEŞİLYURT/MALATYA - 0422 336 40 46

GÜNDÜZBEY MEZBAHANESİ YANI - GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT/MALATYA - -

YAKINCA SEMT PAZARI - YAKINCA MH.MEHMET AKİF ERSOY CD. 8. SK. YEŞİLYURT/MALATYA - -

YAKINCA MEYDANI - TAŞKÖPRÜ MH. YEŞİLYURT/MALATYA - -

BAYRAM ÖZASLAN - GEDİK MH. BABALİ SK.KİREÇ OCAĞI CD. YEŞİLYURT/ MALATYA - 05442860044

1-DOĞANYOL MEZBAHANESİ YANI/ 2- GÖKÇE MEZBAHANESİ YANI - DOĞANYOL MERKEZ/ 2-GÖKÇE MAHALLESİ - 05305424555

KURBAN SATIŞ YERİ - İSTİKLAL MAHALLESİ - 4226812186

BELEDİYE HAYVAN SATIŞ ALANI - İSTİKLAL MAHALLESİ - 04226812186

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - DOĞUŞ MAH.HAMDİYE MAH.YOLU ÜZERİ YAZIHAN MALATYA - 04227514054

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.