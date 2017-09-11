Malatya'daki Darbe Girişimi Davasına Devam Edildi (2)

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI DİNLENDİ



Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen davanın bugünkü duruşmasında o gece 7'nci Ana Jet Üssü'nde olayları yatıştırmakla görevlendirilen Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak tanık olarak dinlendi. Kamalak, tutuklu sanıklardan üssün eski komutanı Emin Ayık'ın kendilerini sabah kadar oyaladığını söyledi.



Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin Malatya ayağına yönelik görülen davada sanıklar hakim karşısında çıktı. Yakınca Spor Salonu'nda görev yapan Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmeye başlayan 5'İnci duruşması tanıkların dinlenmesi ile başladı. 15 Temmuz günü 7. Ana Jet Üssü'nde güvenliğin sağlanması için görevlendirilen Malatya Emniyet il Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak, tanık olarak mahkemede verdiği ifadede o gece neler yaşandığını ayrıntıları ile olaydan sonra savcıya anlattığını belirterek, 7'nci Ana Jet Üssü'ne Vali ve Emniyet Müdürünün talimatı ile gittiğini söyledi. Amaçlarının havaalanının pistini kapatmak ve uçakların uçuşunu engellemek olduğunu ifade eden Kamalak, şöyle dedi:



"15 Temmuz gecesi Emniyet Müdürümüz 'Kırmızı alarm' diyerek bizi acil olarak Emniyet Müdürlüğüne çağırdı. Emniyet Müdürümüz 10 dakika içinde görev taksimi yaptı ve ben de daha öce havaalanında görev yaptığım için o bölgeyi biliyordum. Saat 23.00'te havaalanına ilk gittiğimde bir hareketlilik gözükmüyordu."



İlk olarak havaalanı müdürü ile birlikte pisti kapattıklarını belirten Kamalak, dönemin 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı tutuklu sanık Tuğgeneral Emin Ayık'ın kendilerinden sürekli kaçtığını ve zaman kazanmaya çalıştığını ileri sürdü. Sabaha karşı 7 uçağın geldiğini ifade eden Kamalak, "7 uçak yaklaşık 1-1.5 saat havada döndü. Emin Ayık, yanımıza gelerek uçakların inmesini istedi. Emniyet Müdürü ve vali ile görüşerek, uçakların inmesine müsaade ettik. Uçakların çok pahalı olduğu ve Amerika'dan zorla alındığı, yakıtlarını bitmesi sonucu düşebileceği göz önüne alınarak indirildi" ifadelerini kullandı.



EMİN AYIK'TAN SORU



Uçakların indirilmesi ardından aralarında bulunan 39 personeli gözaltına almak istediklerini ancak Emin Ayık'ın buna müsaade etmediğini savunan Kamalak, "Daha sonra haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiyi gözaltına alarak Polis Okulu'na gönderdik. İkinci gün ise, Emin Ayık'ı gözaltına aldık. Teknik eleman çağırarak o uçakların panellerini söktük. 7'nci Ana Jet Üssü'ndeki F-16 uçaklarının kalkışını da kontrol altına aldık" diye konuştu.



Düzce Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık dönemin 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Emin Ayık, sorulara yanıt verirken, "15 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev taksimi yapılıyor, uçakların inmesini engellemek için görev yapıyorsunuz. Gelir gelmez neden üs komutanıyla temas kurmadınız" diye sordu.



Kamalak, bunun üzerine "Ortada hain bir teşebbüs var, üs komutanını kim olduğunu bilmem ben görevimi yaptım. Komutanı kim, subayı kim bunun peşinde koşmam ben kendi işimi yaparım. Havaalanında yetkili bendim, görev bana verildi. Benim ağzımı bozmayın, sabaha kadar bizi oyaladınız" diyerek yanıt verdi.



Tutuklu sanıklardan havacı pilot Tuncay Öztürk ise tanık Kamalak'a "Pisti kapatmak için ne yaptınız. 14 aydır bu nedenle yatıyoruz, vatan görevi için oraya gittik" diye sordu. Kamalak ise "Tek hedefimiz vardı, itfaiye araçlarını piste koyduk ve bu şekilde pisti kapatmaya çalıştık" dedi.



SPOR MU YAPACAKTINIZ?



Başbakanlık müdafi avukat Bayram Taşkın söz alarak, duruşmada "O gece saat 21.00 itibariyle tüm Türkiye'de hava sahası uçuş yasağı vardı. Niye çalıştırıyorsunuz o uçakları spor mu yapacaktınız" diye sorunca sanık ve sanık avukatları bu duruma tepki gösterdi. İzleyicilerden de bazıları sanıklara tepki gösterince kısa süreli gerginlik oldu. Bu arada son duruşmada karacı ve havacı asker dosyasının ayrılmasına karar verilirken, yeni heyet her iki dosyanın da aynı davada görülmesine karar verdi. Bazı sanık avukatları bu karara itiraz etti.



UÇAKLARIN İNMEMESİ İÇİN TÜM CİHAZLARI KAPATTIK



Duruşmada daha sonra darbe girişimi sırasında Malatya Havaalanı'nda müdür olan Hakan Aydoğan tanık olarak dinlendi. Aydoğan, darbe gecesi uçakların uçmasına neden olan bütün sistemlerin kapatılması için kuleden talimat verildiğini ve havalimanında bulunan iki cihazı kapattırdığını söyledi. Dönemin Valisi Mustafa Toprak'ın kendisiyle telefonla görüşerek, havalimanına hiçbir uçağın kalkmayacağı ve indirilmeyeceği talimatını verdiğini ifade eden Aydoğan, şöyle dedi:



"Kule, bize 7 kargo uçağının havalimanımıza geldiğini, kapattığımız cihazları açmamızı söyledi. Biz de apronu itfaiye araçları, iş makineleri var, bunlarla kapattık. Kule bizden isteyince tereddütte düştük. Vali beyin korumaları aradı, valimize 7 kargo uçağının havalimanımıza gelmekte olduğunu söyledim. 'O üsse uçak inmeyecek, kalkmayacak' talimatını verdi. Vali bey, 'O pisti kapatmazsan, seni de tutuklarız' dedi. Üs komutanı Emin Ayık ile yüz yüze görüştük, valimizin kesin talimatı var 'o uçaklar buraya inmeyecek' dedim. Ayık, 'valimizle görüştüm o uçakları indireceğiz' dedi. Vali beyi aradım 'kesinlikle öyle bir görüşme olmadı uçaklar inmeyecek' dedi. Uçaklar saat 04.30 gibi inmeye başladı. Cihazlarımız açık değildi, askeriyenin radarları var, öyle inmeye başladı. 7 uçak indikten sonra arkadaşlara talimat verdim, kuleye ulaşın, ana pisti kapatıyoruz" dedim. Pisti araçlarla kapattık. Belediye araçları geldi, onları piste dağıttık."



Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.