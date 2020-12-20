Son dakika: Yunus polisleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika: Yunus polisleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:20

Son dakika haberine göre Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli "Yunuslar", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli "Yunuslar", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekip üyeleri, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Polislerinden Mehmet Güven, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış", haber kategorisinde de Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" fotoğrafına oy verdi.

Ekip üyesi Naci Özer de yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış", haber kategorisinde de Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafına oy kullandı.

Polis Duygu Süleymanoğlu ise sporda "Futbol özlemi", haber kategorisinde "Diyarbakır Anneleri", yaşam kategorisinde ise "Diyarbakır köylerinde kış" fotoğrafına oyladı.

"Yunuslar"dan Recep Murat ise spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış" fotoğrafına oy verdi.

Yahya Okuşluk da yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış", haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafını seçti.

Hüseyin Bahadır Solak ise spor kategorisinde "Futbol özlemi", "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" ve "Diyarbakır köylerinde kış" fotoğrafına oy kullandı.

Yunus polisleri, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.

Son dakika: Yunus polisleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika: Yunus polisleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika: Yunus polisleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika: Yunus polisleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun

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