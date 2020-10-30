Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
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Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat

30.10.2020 08:20 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:24
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat

MALATYA'da, tavuk üretimi yapan bir firma, 18 ülkeye tavuk eti ihracatı gerçekleştirerek, yıllık 50 milyon dolar gelir sağlıyor.

MALATYA'da, tavuk üretimi yapan bir firma, 18 ülkeye tavuk eti ihracatı gerçekleştirerek, yıllık 50 milyon dolar gelir sağlıyor. 

Malatya'da 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde tavuk üretimi yapan bir firma başta Irak, Fas ve Katar olmak üzere 18 ülkeye tavuk ihracatı gerçekleştiriyor. 220 kişinin çalıştığı fabrikada pişmiş döner haline getirilerek gönderilen tavuğu, bazı ülkeler çiğ ve sossuz şekilde talep ediyor. 8 yıldır 18 ülkeye tavuk ihracatı yapan firmanın sahibi Bilal Yıldırım, tavuk üretim işleme fabrikalarında 220 personel ile üretim yaptıklarını kaydederek, "Bizim işletmemiz tamamen ihracat ağırlıklı çalışan bir işletme. Türkiye pazarında şu anda ürünümüz yok. Tamamen yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

Avrupa, Orta Doğu ağırlıklı olarak 18 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Yıldırım, "Biz temizlenmiş tavuğu alıyoruz, Arap ülkelerinin veya diğer ülkelerin damak tatlarına göre bir soslama yapıyoruz. Ondan sonra ihraç ediyoruz. Malatya'ya ve ülkemize bu manada ciddi bir getiri sağlıyoruz. 2019 yılında 50 milyon dolara yakın bir ihracatımız oldu. Bu rakam da Malatya'daki tüm ihracatın yüzde 10-15'ine tekabül etmektedir. Şu anda çalışmaların sürdüğü yeni işletmemiz de faaliyete geçtiği zaman bu rakam 2 katına çıkacak" şeklinde konuştu.

Yıldırım, yeni tesislerinin faaliyete girmesinin ardından şinitzel, nugget ve pişmiş köfte üreterek Amerika'ya ihraç etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.


Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 08:25:08. #1.15#
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